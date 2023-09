Miss Shetty Mr Polishetty | Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty ప్రమోషన్స్‌.. నవీన్‌ పొలిశెట్టి ఎక్కడికెళ్లాడో తెలుసా..?

September 6, 2023 / 03:38 PM IST

Miss Shetty Mr Polishetty | టాలీవుడ్ యువ హీరో న‌వీన్ పొలిశెట్టి (Naveen Polishetty) నటిస్తోన్న ఫన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty (Miss Shetty Mr Polishetty). మహేశ్ బాబు పీ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో అనుష్కా శెట్టి (Anushka shetty) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. సెప్టెంబ‌ర్ 7న థియేటర్లలో సందడి చేయనున్న నేప‌థ్యంలో న‌వీన్ పొలిశెట్టి టీం ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది. ఇప్పటికే విజయవాడ, హైదరాబాద్‌లో సందడి చేసిన నవీన్ పొలిశెట్టి.. ఇక తన ఫోకస్‌ విదేశాలపై పెట్టాడు. ప్రమోషన్స్‌ లో భాగంగా డల్లాస్‌కు వెళ్లాడు. అక్కడి అభిమానులు, ఫాలోవర్లు నవీన్ పొలిశెట్టి టీంకు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు.

ఈ సందర్భంగా నవీన్ పొలిశెట్టి మాట్లాడుతూ.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి మా తొలి ప్రేక్షకుడిగా రివ్యూ ఇచ్చారు. మా సినిమాకు బ్లాక్ బాస్టర్ రివ్యూ ఇచ్చిన తర్వాత అదే ఎనర్జీతో అమెరికా వచ్చేశాను. ప్రస్తుతం మేం డల్లాస్‌లో ఉన్నాం. యూఎస్‌ఏలో ప్రీమియర్స్‌ వీక్షించండి.. అంటూ అందరికీ సూచించాడు. ఇప్పుడీ వీడియో నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది.

‘మిస్ శెట్టి – మిస్టర్ పోలిశెట్టి’ చూశా.. నేటి యువత ఆలోచనా విధానాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ తీసుకున్న సరికొత్త కధాంశం. ‘జాతి రత్నాలు’ కి రెట్టింపు ఎనర్జీని, వినోదాన్ని అందచేసిన నవీన్ పోలిశెట్టి, కొంచెం గ్యాప్ తర్వాత కనిపిస్తున్నా మరింత అందంగా, బ్యూటిఫుల్ గా వున్న మనందరి ‘దేవసేన’, అనుష్కశెట్టి ఈ చిత్రానికి ప్రాణం పోశారు. ఫుల్ లెంగ్త్ ఎంటర్టైనర్ అవటంతో పాటు ఎమోషన్స్ ని కూడా అద్భుతంగా మిక్స్ చేసి రక్తి కట్టించేలా రూపుదిద్దిన డైరెక్టర్ మహేశ్‌బాబుని అభినందించాల్సిందే..అంటూ చిరంజీవి రివ్యూ ఇచ్చాడని తెలిసిందే.

Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. డిఫరెంట్‌ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ నుంచి వచ్చి సోలో లైఫ్‌ లీడ్ చేస్తున్న మిస్టర్‌ పొలిశెట్టి, మిస్‌ పొలిశెట్టి మధ్య సాగిన ఫన్నీ లవ్‌ ట్రాక్‌తో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టీజర్‌, ట్రైలర్‌, పాటలతో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌. మరి సింగిల్స్ గా ఉన్న నవీన్‌ పొలిశెట్టి, అనుష్క మధ్య ఎలాంటి ట్రాక్‌ ఉండబోతుందనేది మరికొన్ని గంటల్లో తెలియననుంది.

డల్లాస్‌ ప్రమోషన్స్‌..

Mr.Polishetty received a grand welcome from fans and the audience in Dallas #MissShettyMrPolishetty USA Premieres Today 🇺🇸 @MsAnushkaShetty @naveenpolishety@filmymahesh @adityamusic @UV_Creations @PrathyangiraUS

pic.twitter.com/cSEcSrI0tc

— Suresh PRO (@SureshPRO_) September 6, 2023