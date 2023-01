January 11, 2023 / 09:42 AM IST

హైదరాబాద్‌: ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ మూవీలోని ‘నాటు నాటు’ పాట సినిమా విడుదలకు ముందే అందరిని ఒక ఊపు ఊపేసింది. భాషతో సంబంధం లేకుండా అన్ని ప్రాంతాల వారిని ఉర్రూతలూగించింది. 2021లో ఈ పాట ఇప్పటికే ఒక సెన్సేషన్‌ అనే చెప్పాలి. మాస్‌ బీట్‌తో ప్రతి ఒక్కరిని నాటు స్టెప్పులు లేసేలా చేసింది. ఇక సాంగ్‌లో రామ్‌చరణ్‌, జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ స్టెప్పుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనేలేదు. విదేశీయుల చేత కూడా కాళ్లు కదిపేలా చేశారు ఈ స్టార్‌ హీరోలు. ఈ పాట విడులైన కొన్ని గంటల్లోనే ఇంటర్‌నెట్‌లో తెగ షేరింగ్‌ అయింది. అంతలా ఆదరణ పొందిన ఈ పాట ప్రతిష్ఠాత్మక గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డును దక్కించుకున్నది. బెస్ట్‌ ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ కేటగిరీలో అవార్డును గెలుపొందించింది. దీంతో ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ విభాగంగాలో ఆసియా నుంచి గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డు సొంతం చేసుకున్న మొదటి పాటగా రికార్డుల్లో నిలిచింది.

The audience got up and danced the “Naatu Naatu” during #RRRMoive pic.twitter.com/vPFUMlFJ9f

— Courtney Howard (@Lulamaybelle) January 10, 2023