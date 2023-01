January 10, 2023 / 01:38 PM IST

RRR Movie | ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ అదరగొడుతోంది. భాషతో సంబంధం లేకుండా దూసుకెళ్తోంది. ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష ఆదరణ లభిస్తోంది. తాజాగా ఈ చిత్రాన్ని లాస్‌ ఏంజిల్స్‌లోని ప్రముఖ డీజీఏ థియేటర్‌లో శనివారం ప్రదర్శించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ స్పెషల్ స్క్రీనింగ్‌కు రాజమౌళి, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సహా ఇతర చిత్ర బృందం హాజరైంది. ఈ సందర్భంగా ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’కు స్టాండింగ్ ఒవేషన్ లభించింది.

థియేటర్‌లో సినిమా చూసిన అభిమానులు థ్రిల్‌గా ఫీలయ్యారు. బిగ్‌ స్క్రీన్‌ ముందు చిందులేస్తూ తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ చిత్రంలోని ‘నాటు నాటు..’ పాటకు ప్రతి ఒక్కరూ తమదైన స్టైల్లో స్టెప్పులేస్తూ సందడి చేశారు. ఈలలు, గోలతో హోరెత్తించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలను ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ చిత్ర బృందం ట్విట్టర్‌లో రీట్వీట్‌ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియోలు వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

#RRR at the Chinese Theatre Hollywood Interrrmission update:

WE ALL RUSHED TO THE FRONT OF THE THEATER AND HAD A DANCE PARTY DURING NAATU NAATU pic.twitter.com/goxSRgZqEo

— Landon Du (@LandonSDu) January 10, 2023