June 1, 2023 / 02:52 PM IST

దసరా లాంటి బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్టు తర్వాత న్యాచురల్ స్టార్ నాని (Nani) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం నాని 30 (Nani 30). డెబ్యూ డైరెక్టర్‌ శౌర్యువ్‌ (Shouryuv) ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. చాలా రోజుల తర్వాత ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అప్‌డేట్ అందించాడు నాని. గోవా షెడ్యూల్‌ తర్వాత తాజాగా ముంబై షెడ్యూల్‌ను కూడా పూర్తి చేసింది నాని అండ్‌ టీం. మరింత లవ్‌, ప్యాషన్‌తో ఎక్జయిటింగ్‌ ముంబై షెడ్యూల్ పూర్తయింది.

మీతో త్వరలో ఓ మ్యాజిక్‌ను షేర్ చేసుకునేందుకు వెయిట్ చేయలేకపోతున్నాం.. అంటూ వైరా ఎంటర్‌ టైన్‌మెంట్స్‌ ట్వీట్ చేసింది. కూనూర్‌ షెడ్యూల్‌ కోసం రెడీ అవుతున్నట్టు కూడా పోస్టర్‌ ద్వారా తెలియజేశారు. ముంబై తీర ప్రాంతంలో నాని నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న విజువల్స్‌ తో పోస్ట్‌ చేసిన వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

తండ్రీకూతుళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో ఎమోషనల్‌ ఫ్యామిలీ డ్రామాగా సినిమా ఉండబోతున్నట్టు ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్ వీడియో ద్వారా క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌. ఈ చిత్రంలో నాని కూతురిగా బేబి కైరా ఖన్నా నటిస్తోంది. ఇంకా టైటిల్‌ ఫిక్స్ కాని ఈ మూవీలో సీతారామం ఫేం మృణాళ్‌ ఠాకూర్ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

వైరా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై మోహన్‌ చెరుకూరి (CVM), డాక్టర్ విజేందర్‌ రెడ్డి తీగల, మూర్తి కేఎస్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సను జాన్‌ వర్గీస్‌ ఐఎస్‌సీ కెమెరామెన్ కాగా.. మలయాళం కంపోజర్‌, హృదయం ఫేం హెశమ్‌ అబ్దుల్‌ వహబ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

After Goa, with even more love and passion, #Nani30 wraps up an exciting schedule in Mumbai ❤️. We can’t wait to share the magic with you soon!! 🤗

Natural🌟 @NameisNani @mrunal0801 @shouryuv @HeshamAWMusic @SJVarughese @mohan8998 @drteegala9 @TSeries pic.twitter.com/KJ7bO8MYeH

— Vyra Entertainments (@VyraEnts) June 1, 2023