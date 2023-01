January 1, 2023 / 07:02 PM IST

బింబిసార సక్సెస్‌తో ఫుల్ జోష్‌ మీదున్నాడు కల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri KalyanRam)‌. ఇప్పటికే నవీన్‌ మేడారం దర్శకత్వంలో డెవిల్‌ : ది బ్రిటీష్‌ సీక్రెట్‌ ఏజెంట్‌ సినిమా చేస్తుండగా.. ప్రస్తుతం షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్నాడు. కాగా ఈ మూవీ సెట్స్ పై ఉండగానే మరో సినిమా అప్‌డేట్‌ అందించి అందరినీ ఖుషీ చేస్తున్నాడు. కల్యాణ్ రామ్‌ గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చిన తాజా చిత్రం అమిగోస్ (Amigos)‌.

మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్ విడుదల చేశారు. కల్యాణ్ రామ్‌ ఇందులో పారిశ్రామిక వేత్త సిద్దార్థ్‌గా కనిపించబోతున్నట్టు ఫస్ట్‌ లుక్‌తో తెలియజేశాడు డైరెక్టర్ రాజేంద్రరెడ్డి. బింబిసారలో డ్యుయల్‌ రోల్‌లో కనిపించిన కల్యాణ్‌ రామ్‌ అమిగోస్‌లో కూడా ఇదే ఫార్ములాను అప్లై చేయబోతున్నాడని ఇన్‌ సైడ్‌ టాక్‌.. కాగా దీనిపై మేకర్స్ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కనున్న ఈ చిత్రానికి కథ, దర్శకత్వం రాజేంద్రరెడ్డి. గిబ్రాన్‌ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌. ఆషికా రంగనాథ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలపై త్వరలోనే క్లారిటీ ఇవ్వనుంది కల్యాణ్‌ రామ్‌ టీం.

