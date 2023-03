Phalana Abbayi Phalana Ammayi Review | ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి ట్విట్టర్‌ రివ్యూ వచ్చేసింది.. ఏడేళ్ల శ్రీనివాస్‌ అవసరాల నిరీక్షణకు ఫలితం దక్కిందా?

March 17, 2023 / 09:38 AM IST

Phalana Abbayi Phalana Ammayi Twitter Review | సినిమాల విషయంలో ఎక్కువ మంది ఆడియెన్స్‌ కనెక్ట్‌ అయ్యే జానర్‌ రోమ్‌-కామ్‌. ఇక్కడ ప్రేమకథలకు మంచి గిరాకీ ఉంది. తెలిసిన కథలే అయినా.. కాస్త కొత్తగా చెబితే దర్శకుడు గట్టెక్కేసినట్లే. ఇండస్ట్రీలో ఏడాదికి దాదాపు 50 సినిమాలు తెరకెక్కితే అందులో సగం కంటే ఎక్కువ ప్రేమకథలే ఉంటాయి. అంతలా ప్రేక్షకులు లవ్‌స్టోరీలకు ఈజీగా కనెక్ట్‌ అయిపోతారు. అదే ఫార్ములాతో శ్రీనివాస్‌ అవసరాల దాదాపు ఏడేళ్లు గ్యాప్‌ తీసుకుని ‘ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి’ సినిమాతో మెగాఫోన్‌ పట్టాడు. నాగశౌర్య ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ సినిమా శుక్రవారం రిలీజైంది.

అయితే ఇది కేవలం ట్విట్టర్‌ రివ్యూ మాత్రమే. సినిమా అసలు ఎలా ఉందో అనే విషయం పూర్తి రివ్యూ వచ్చాకే తెలుస్తుంది. మరీ ఏడేళ్ల శ్రీనివాస్‌ అవసరాల నిరీక్షణకు ఫలితం దక్కిందా? వరుస ఫ్లాప్‌లతో సతమతవుతున్న నాగశౌర్యకు ఈ సినిమ బ్రేక్‌ ఇచ్చిందా? అనేది తెలియాలంటే మరికొంత సేపు వేచి చూడాల్సిందే.

#PAPA Overall A Pretty Mediocre Romantic Drama!

The natural taking is commendable and there are some relatable scenes. However, the pace is very flat and the movie follows a chapter structure that gives more of a web-series feel with little emotional connect.

Rating: 2.5/5

— Venky Reviews (@venkyreviews) March 17, 2023