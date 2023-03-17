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Phalana Abbayi Phalana Ammayi Review | ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి ట్విట్టర్‌ రివ్యూ వచ్చేసింది.. ఏడేళ్ల శ్రీనివాస్‌ అవసరాల నిరీక్షణకు ఫలితం దక్కిందా?

Phalana Abbayi Phalana Ammayi Twitter Review | సినిమాల విషయంలో ఎక్కువ మంది ఆడియెన్స్‌ కనెక్ట్‌ అయ్యే జానర్‌ రోమ్‌-కామ్‌. ఇక్కడ ప్రేమకథలకు మంచి గిరాకీ ఉంది. తెలిసిన కథలే అయినా.. కాస్త కొత్తగా చెబితే దర్శకుడు గట్టెక్కేసినట్లే.

Phalana Abbayi Phalana Ammayi Review | ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి ట్విట్టర్‌ రివ్యూ వచ్చేసింది.. ఏడేళ్ల శ్రీనివాస్‌ అవసరాల నిరీక్షణకు ఫలితం దక్కిందా?

Phalana Abbayi Phalana Ammayi Twitter Review | సినిమాల విషయంలో ఎక్కువ మంది ఆడియెన్స్‌ కనెక్ట్‌ అయ్యే జానర్‌ రోమ్‌-కామ్‌. ఇక్కడ ప్రేమకథలకు మంచి గిరాకీ ఉంది. తెలిసిన కథలే అయినా.. కాస్త కొత్తగా చెబితే దర్శకుడు గట్టెక్కేసినట్లే. ఇండస్ట్రీలో ఏడాదికి దాదాపు 50 సినిమాలు తెరకెక్కితే అందులో సగం కంటే ఎక్కువ ప్రేమకథలే ఉంటాయి. అంతలా ప్రేక్షకులు లవ్‌స్టోరీలకు ఈజీగా కనెక్ట్‌ అయిపోతారు. అదే ఫార్ములాతో శ్రీనివాస్‌ అవసరాల దాదాపు ఏడేళ్లు గ్యాప్‌ తీసుకుని ‘ఫలానా అబ్బాయి ఫలానా అమ్మాయి’ సినిమాతో మెగాఫోన్‌ పట్టాడు. నాగశౌర్య ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ సినిమా శుక్రవారం రిలీజైంది.

 

Pahalana 2

మొదటి నుంచి ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో మంచి అంచనాలే ఏర్పడ్డాయి. పైగా వీళ్లిద్ధరి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన ‘ఊహలు గుసగుసలాడే’, ‘జ్యో అచ్యుతానంద’ సినిమాలను ప్రేక్షకులు బాగా రిసీవ్‌ చేసుకున్నారు. దాంతో ఈ సినిమాపై ఎక్కడలేని అంచనాలు క్రియేట్‌ అయ్యాయి. దానికి తోడు ఇటీవలే రిలీజైన ట్రైలర్‌ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. ఇక ఇప్పటికే యూ.ఎస్‌లో షోలు పడిపోయాయి. పలువురు నెటీజన్‌లు ట్విట్టర్‌ వేదికగా వాళ్ళ సమీక్షలను తెలుపుతున్నారు.

Phalana 3

ఫలానా అమ్మాయి ఫలానా అబ్బాయి సినిమాకు మిక్స్డ్‌ రివ్యూలు వస్తున్నాయి. స్లో గాఉందని, కామెడీ సీన్లు సరిగ్గా పండలేవని ట్విట్టర్‌ వేదికగా నెటీజన్లు తెలుపుతున్నారు. సినిమా మొదలైన పది నిమిషాలకే దర్శకుడు ప్లాట్‌లోకి తీసుకెళ్లాడని, అంతేకాకుండా ఆ తొలి పదినిమిషాలు సినిమా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా అనిపించిందట. అయితే అదే ఇంట్రెస్ట్‌ను దర్శకుడు చివరి వరకు కంటిన్యూ చేయలేకపోయాడట. కొన్ని సీన్లు అయితే మరీ బోరింగ్‌గా ఉన్నాయట. అసలు ఇది ఊహలు గుసగుసలాడే, జ్యో అచ్యుతానంద తెరకెక్కించిన శ్రీనివాస్‌ అవసరాల సినిమానేనా అనే డౌట్‌ కూడా వస్తుందని పలువురు నెటీజన్లు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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అయితే లీడ్‌ పేయిర్‌ మధ్య కెమిస్ట్రీ మాత్రం అద్భుతంగా ఉందని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా మాళవిక చాలా అందంగా.. పక్కంటి అమ్మాయిలా అనిపిస్తుందట. చాలా కాలం తర్వాత మాళవికకు మంచి వెయిట్‌ ఉన్న పాత్ర దొరికిందని తెలుపుతున్నారు. ఇక నాగశౌర్య నటుడిగా మరో మెట్టు ఎక్కాడని అంటున్నారు. ఈ సినిమాకు ప్రాణం పోసింది మాత్రం సంగీత దర్శకుడు కళ్యాణి మాలిక్‌ అంటున్నారు. తన సంగీతంతో పేలవమైన సీన్లు కూడా ఆహా..ఓహో అనేటట్లు చేశాడట. కథ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉన్నా.. కథనంలో శ్రీనివాస్‌ అవసరాల పట్టుకోల్పోయాడని పలువురు తెలుపుతున్నారు. నిజానికి శ్రీనివాస్‌ అవసరాలలో మంచి రచయిత దాగున్నాడని ఇండస్ట్రీలో అందరూ అంటుంటారు. అలాంటిది ఈ సినిమాలో అదే మిస్సయిందని పలువురు అభిప్రాయం తెలుపుతున్నారు.

Phalana4 అయితే ఇది కేవలం ట్విట్టర్‌ రివ్యూ మాత్రమే. సినిమా అసలు ఎలా ఉందో అనే విషయం పూర్తి రివ్యూ వచ్చాకే తెలుస్తుంది. మరీ ఏడేళ్ల శ్రీనివాస్‌ అవసరాల నిరీక్షణకు ఫలితం దక్కిందా? వరుస ఫ్లాప్‌లతో సతమతవుతున్న నాగశౌర్యకు ఈ సినిమ బ్రేక్‌ ఇచ్చిందా? అనేది తెలియాలంటే మరికొంత సేపు వేచి చూడాల్సిందే.

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