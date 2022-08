August 22, 2022 / 06:15 PM IST

కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాల‌ను ప్రేక్ష‌కుల‌కు అందించే ప్ర‌య‌త్నంలో ఎప్పుడూ ముందుంటాడు యువ హీరో నాగశౌర్య (Naga Shaurya). హిట్టు, ఫ్లాపుల‌తో సంబంధం లేకుండా మూవీ ల‌వ‌ర్స్ కు మంచి సినిమా అందించేందుకు ఎప్పుడూ ఏదో ఒక ప్రాజెక్టుతో బిజీగా ఉంటాడు. నాగ‌శౌర్య న‌టించిన కృష్ణ వ్రింద‌ విహారి సినిమా రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. ఈ మూవీ విడుద‌ల కాక‌ముందే మ‌రో సినిమాను లాంఛ్ చేశాడు నాగ‌శౌర్య‌.

కొత్త ప్రాజెక్టు పూజా కార్య‌క్ర‌మంలో ఇవాళ హైద‌రాబాద్‌లో జ‌రిగింది. ముహూర్త‌పు స‌న్నివేశానికి లెజెండ‌రీ డైరెక్ట‌ర్ రాఘ‌వేంద్ర రావు (Raghavendra Rao) క్లాప్ కొట్టిన అనంత‌రం స్క్రిప్ట్ అంద‌జేశారు. ద‌స‌రా ఫేం శ్రీకాంత్ ఓదెల కెమెరా స్విఛాన్ చేశాడు. ప‌వ‌న్ బసంశెట్టి ఈ చిత్రంతో ద‌ర్శ‌కుడిగా ప‌రిచ‌యం అవుతున్నాడు. శ్రీ ల‌క్ష్మీ వెంక‌టేశ్వ‌ర సినిమాస్ ఎల్ఎల్‌పీ బ్యాన‌ర్‌పై సుధాక‌ర్ చెరుకూరి (Sudhakar Cherukuri)భారీ బ‌డ్జెట్‌తో ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.

ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రిన్సిప‌ల్ ఫొటోగ్ర‌ఫీ త్వ‌ర‌లోనే షురూ కానుంది. ఇంకా టైటిల్ ఫిక్స్ కానీ ఈ చిత్రం ఫ‌న్ ఎలిమెంట్స్ తో కూడిన క‌మ‌ర్షియ‌ల్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కుతుంది. నాగశౌర్య‌కు జోడీగా యుక్తి థ‌రేజా (Yukti Thareja)న‌టిస్తోంది. ప‌వ‌న్ సీహెచ్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు.

Production No.6 of @SLVCinemasOffl begins today 💥💥

Starring @IamNagashaurya and #YuktiThareja. Directed by debutant @PawanBasamsetti.

Legendary director @Ragavendraraoba garu clapped the first shot 🎬 and handed the script while @odela_srikanth switched on the camera 🎥 pic.twitter.com/MkSVYOmNWi

