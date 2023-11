Naga Chaitanya | నాగచైతన్య కలిసి పనిచేయాలనుకుంటున్న డైరెక్టర్లు వీళ్లే..!

November 29, 2023 / 06:13 PM IST

Naga Chaitanya | టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ అక్కినేని నాగచైతన్య (Naga Chaitanya) ప్రస్తుతం విక్రమ్‌ కే కుమార్‌ (Vikram K Kumar) దర్శకత్వంలో నటించిన వెబ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ధూత (Dhootha). డిసెంబర్‌ 1న తెలుగు, హిందీ, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది చైతూ టీం. బాలీవుడ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. తనకు ఎవరెవరు బాలీవుడ్ డైరెక్టర్లతో నటించాలని ఉందో చెప్పుకొచ్చాడు.

సంజయ్‌ లీలా బన్సాలీ, అయాన్‌ ముఖర్జీ, రోహిత్ శెట్టి, అనురాగ్ కశ్యప్‌తో పనిచేయాలనుందని చెప్పాడు. సంజయ్‌ లీలా బన్సాలీతో ఖచ్చితంగా పనిచేయాలని ఉందని.. అయితే ఆయనతో నాతో పనిచేస్తారా..? లేదా..? అన్నది తెలియదని చెప్పుకొచ్చాడు. అయాన్‌ ముఖర్జీ సినిమాలంటే ఇష్టం. రోహిత్‌ శెట్టి సినిమాలు కూడా చాలా ఇష్టం. ఆయన సినిమాలు సాలిడ్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అందిస్తాయని అన్నాడు నాగచైతన్య. హార్రర్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కిన ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో పార్వతి తిరువొత్తు, ప్రియా భవానీ శంకర్, ప్రాచీ దేశాయ్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్నారు.

నాగచైతన్య ప్రస్తుతం చందూమొండేటి (Chandoo Mondeti) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న NC23 సినిమాలో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఫిషర్‌మెన్‌ స్టోరీ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి తండేల్‌ టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన తండేల్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌లో చైతూ ఫిషర్‌మెన్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తున్నాడు. NC23ని పాపులర్ బ్యానర్‌ గీతాఆర్ట్స్‌ తెరకెక్కిస్తోంది.

