November 22, 2023 / 02:37 PM IST

Naga Chaitanya | అక్కినేని నాగ చైతన్య ప్రస్తుతం ఒక సాలిడ్ హిట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు. ఈ ఏడాది కస్టడీ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకురాగా అది ఆశించిన ఫలితాన్ని మాత్రం అందుకోలేకపోయింది. ఇక ప్రస్తుతం నాగ చైతన్య చందు మొండేటి దర్శకత్వంలో ఒక సినిమా చేస్తున్నాడు. గీతా ఆర్ట్స్‌ బ్యానర్‌పై దీన్ని నిర్మిస్తున్నారు. బతుకుతెరువు కోసం గుజరాత్‌లోని వీరవల్‌కు వెళ్లి సముద్రవేట చేస్తూ పాకిస్థాన్‌ కోస్టుగార్డులకు చిక్కిన మత్స్యకారుల ఇతివృత్తం ఆధారంగా NC23 సినిమా రానుంది. ఇదిలా ఉంటే.. ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఒక సాలిడ్ అప్‌డేట్ వ‌చ్చింది.

రేపు నాగ చైతన్య జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఫస్ట్‌లుక్‌తో పాటు టైటిల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్ పోస్ట‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ విడుదల చేశారు. ఇక ఈ సినిమాకు ‘తండేల్’(Thandel) అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. ఇక ఈ అనౌన్స్‌మెంట్ పోస్ట‌ర్‌లో ప‌డ‌వ‌లో ఉండి శత్రువులతో పోరు చేస్తూన్న‌ట్లు యాక్షన్‌ మోడ్‌లో కనిపించారు నాగ చైతన్య.

#NC23 is #Thandel

A character I'm really looking forward to playing .. and a team I'm really fond of

Shoot begins soon

దుల్లకొట్టేదాం

జై దుర్గా భవాని

— chaitanya akkineni (@chay_akkineni) November 22, 2023