May 26, 2024 / 08:26 PM IST

Mythri Movie Distribution LLP | పాపులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ కంపెనీ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ ఎల్‌ఎల్‌పీ (Mythri Movie Distribution LLP) నాలుగు అప్‌కమింగ్‌ సినిమాలను నైజాంలో విడుదల చేస్తూ టాక్‌ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తోంది. కాజల్ అగర్వాల్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న సత్యభామ, ఆనంద్‌ దేవరకొండ హీరోగా నటిస్తోన్న గం గం గణేశా. కార్తికేయ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తున్న భజే వాయు వేగం, శర్వానంద్‌ మనమే చిత్రాలను నైజాంలో విడుదల చేస్తోంది. ఈ నాలుగు సినిమాలు వివిధ తేదీల్లో విడుదల కానుండగా.. ఆయా సినిమాల ప్రమోషన్స్‌తో సూపర్ బజ్‌ క్రియేట్‌ చేస్తున్నారు మేకర్స్‌.

ఇప్పటికే ఈ సంస్థ రిలీజ్ చేసిన సలార్‌, హనుమాన్‌ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌గా నిలిచాయి. మరి కొత్త సినిమాలను విడుదల చేస్తున్న మైత్రీ సంస్థకు ఎలాంటి లాభాలు వస్తాయో వేచి చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు. సుమన్ చిక్కాలా డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కుతున్న సత్యభామ జూన్‌ 7న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. కాజల్ పోలీసాఫీసర్‌గా స్టైలిష్ కాప్‌ అవతార్‌లో కనిపించబోతున్నట్టు రషెస్‌ చెబుతున్నాయి. క్రైం థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీని ఆరమ్‌ ఆర్ట్స్‌ బ్యానర్‌పై బాబీ టిక్కా నిర్మిస్తున్నారు. ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, నాగినీడు, హర్షవర్దన్‌, రవి వర్మ, అంకిత్‌ కొయ్య, సంపద ఎన్, ప్రజ్వల్‌ ఎడ్మ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

గం గం గణేశా మే 31న విడుదల కానుంది. ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌, మోషన్‌ పోస్టర్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని హై-లైఫ్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై కేదార్‌ సెలగంశెట్టి, వంశీ కారుమంచి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో ఉదయ్‌ శెట్టి డైరెక్టర్‌గా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు.

