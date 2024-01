January 17, 2024 / 04:19 PM IST

Malaikottai Vaaliban | మలయాళ హీరో మోహన్‌ లాల్‌ (Mohanlal) ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి మలైకోటై వాలిబన్ (Malaikottai Valiban). లిజో జోష్‌ పెల్లిస్సెరీ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం రిపబ్లిక్ డే కానుకగా జనవరి 25న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. మాలీవుడ్ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మలైకోటై వాలిబన్ యూకేలో భారీ స్థాయిలో విడుదలవుతుందని ఇప్పటికే ఓ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. ఓపెనింగ్ వీక్‌ 175+ థియేటర్లలో విడుదలవుతూ హాట్ టాపిక్‌గా నిలుస్తోంది.

కథానుగుణంగా ఈ సినిమాలో ఓపెన్‌ ఎండింగ్ ఉండబోతుందట. అంటే ఈ లెక్కన సీక్వెల్‌ తెరకెక్కించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నట్టు అర్థమవుతోంది. అయితే దీనిపై మేకర్స్ రాబోయే రోజుల్లో ఏదైనా క్లారిటీ ఇస్తాడేమో చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు. ఈ చిత్రంలో హరీష్‌ పేరడి కీ రోల్‌ పోషిస్తుండగా.. బాలీవుడ్ యాక్టర్లు విద్యుత్‌ జమ్వాల్‌, రాధికా ఆప్టే, సోనాలీ కులకర్ణి, డానిష్‌ సేత్‌, మనికంద రాజన్‌, ఆండ్రియా రావెరా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

ఈ చిత్రం యూకేలో పెద్ద సంఖ్యలో థియేటర్లలో విడుదలవుతున్న మలయాళ సినిమాగా ఇప్పటికే రికార్డుల్లోకెక్కింది. పీరియాడిక్ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ప్రీ లుక్‌, ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తున్నాయి. మలైకోటై వాలిబన్ షూటింగ్‌ను మోహన్‌ లాల్ టీం 2023 జూన్‌లో పూర్తి చేసింది టీం. ఈ మూవీని మ్యాక్స్ ల్యాబ్స్‌-సెంచురీ ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్లపై జాన్‌-మేరీ క్రియేటివ్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు.

మోహన్‌ లాల్‌ మరోవైపు వృషభ, Empuraan, Rambaan , BARROZ, Ram: Part 1 సినిమాల్లో నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాల నుంచి విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్స్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

