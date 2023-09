September 25, 2023 / 03:32 PM IST

Mission Raniganj | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ (Akshay Kumar) ప్ర‌ధాన పాత్రలో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం మిషన్ రాణిగంజ్(Mission Raniganj). ది గ్రేట్ భారత్ రెస్క్యూ అనేది ఉప శీర్షిక (The Great Bharat Rescue). బాలీవుడ్ హీరోయిన్ పరిణీతి చోప్రా (parinithi chopra) కథానాయికగా నటిస్తుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి వ‌చ్చిన ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్, టీజ‌ర్‌లు ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. ఇదిలా ఉండ‌గా.. ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేశారు.

1989 నవంబర్ 13న పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని రాణిగంజ్ అనే మైనింగ్ ఏరియాలో ఉన్న బొగ్గు గనుల్లో 64 మంది కార్మికులు చిక్కుకుంటారు. బొగ్గు గనుల్లో చిక్కుకున్న కార్మికులను కాపాడే.. మైనింగ్ ఇంజనీర్ పాత్రలో అక్షయ్ కుమార్ (Akshya Kumar) క‌నిపించ‌నున్నాడు. వారిని కాపాడడానికి అక్షయ్ ఏం చేశాడు అనేది ట్రైల‌ర్‌లో చూడ‌వ‌చ్చు. ఇక ఈ ట్రైల‌ర్ గ‌మ‌నిస్తే.. స్టోరీ మొత్తం ట్రైల‌ర్‌లోనే చెప్పినట్లుగా కనిపిస్తుంది.

Sardar Jaswant Singh Gill ji, eh trailer twahdi yaad vich twahdi bahaduri nu samarpit hai. 🙏 In your memory, saluting your courage. Rab rakha. #MissionRaniganjTrailer out now: https://t.co/0JzSfW57F4#MissionRaniganj in cinemas on 6th October. pic.twitter.com/NE4hx6uWA1

— Akshay Kumar (@akshaykumar) September 25, 2023