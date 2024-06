Megastar Chiranjeevi | నా పెద్ద కూతురును చూస్తుంటే గర్వంగా ఉంది : మెగాస్టార్ చిరంజీవి

June 20, 2024 / 05:06 PM IST

Susmitha Konidela | మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూతురు సుస్మిత కొణిదెల నిర్మాణంలో వ‌చ్చిన తాజా వెబ్ సిరీస్ ‘పరువు’ (Paruvu). గోల్డెన్ బాక్స్ ఎంట‌ర్‌టైన‌మెంట్ బ్యాన‌ర్‌పై సుస్మిత కొణిదెల ఈ వెబ్ సిరీస్‌ను నిర్మించ‌గా నివేదా పేతురాజ్‌, నరేష్ అగస్త్య నాగ‌బాబు కీల‌క పాత్రలు పోషించారు. టాలీవుడ్ హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్ కొన్ని రోజుల క్రితం పోలీసుల‌తో గొడ‌వ‌ప‌డిన‌ట్లు వీడియోలు వైర‌ల్ అయిన విష‌యం తెలిసిందే. ఆ గొడ‌వ అంతా ఈ వెబ్ సిరీస్ ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో భాగంగా చేసిన‌దే. అయితే ఈ వెబ్ సిరీస్ ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ వేదిక జీ5లో జూన్ 14 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఇక ఈ వెబ్ సిరీస్‌కు పాజిటివ్ టాక్ రావ‌డంతో ఈ సిరీస్ చూసిన సినీ ప్ర‌ముఖులు ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఇదిలావుంటే తాజాగా పరువు వెబ్ సిరీస్‌ను చూసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు.

పరువు చాలా పెద్ద సక్సెస్ అయింది. తెలుగు ఓటీటీలో అద్భుతమైన కంటెంట్‌ను ఇస్తున్న సుష్మిత కొణిదెలను చూస్తుంటే ఎంతో గర్వంగా ఉంది. నా ప్రియమైన సోదరుడు నాగబాబు అద్భుతంగా నటించారు” అని చిరు ట్వీట్ చేశారు. దీనితో పాటు ఒక చక్కటి ప్లాన్‌తో చందు బాడీ మాయం చేసి, ఆ జంట పడే తిప్పలు.. అదే విషయమై ఎమ్మెల్యే గారి పాట్లు.. చివరకి ఈ జంట తప్పించుకుందా? లేదా? అని సీజన్‌2లోనే చూడాలనుకుంటా అని తన ఎగ్‌జైట్‌మెంట్‌ను పంచుకున్నారు.

Congratulations #Paruvu team on the huge success👏.

Proud of you @sushkonidela for creating this groundbreaking Telugu OTT content

and my dear brother @NagaBabuOffl

for a brilliant performance.

ఒక చక్కటి plan తో చందు బాడీ మాయం చేసి, ఆ జంట పడే తిప్పలు, అదే విషయమై MLA గారి…

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) June 19, 2024