July 7, 2023 / 03:01 PM IST

Chiranjeevi | వాల్తేరు వీరయ్యతో వీర లెవల్‌ కంబ్యాక్‌ ఇచ్చిన చిరు.. ప్రస్తుతం అదే జోష్‌తో బ్యాక్ టు బ్యాక్‌ సినిమాలు చేస్తున్నాడు. ఇటీవలే భోళాశంకర్‌ డబ్బింగ్‌ పనులు కూడా పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఏడు పదుల వయసు దగ్గరికి వస్తున్నా.. యువ హీరోలకు మల్లే వరుస కమిట్‌మెంట్లు ఇస్తున్నాడు. ఇక చిరు తన ఫ్యామిలీకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్‌ ఇస్తాడో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. గ్యాప్‌ దొరికితే చాలు.. ఇంట్లో వాళ్లతో సరదాగా గడపడం, వెకేషన్‌కు వెళ్లడం వంటివి చేస్తుంటాడు. కాగా తాజాగా చిరు తన సతీమణి సురేఖతో కలిసి వెకేషన్‌కు వెళ్లాడు. ఈ మేరకు సురేఖతో కలిసి దిగిన ఫోటోలను అభిమానులతో పంచుకున్నాడు.

నా తదుపరి సినిమా షూటింగ్‌లో జాయిన్‌ అవ్వకముందే రిఫ్రెష్‌మెంట్‌ కోసం సురేఖతో కలిసి అమెరికా వెళ్తున్నాను. నా నెక్స్ట్‌ హిలేరియస్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైన్మెంట్‌ సినిమాను గోల్డ్‌ బాక్స్‌ బ్యానర్‌ నిర్మించనుందని అని ట్వీట్‌ చేస్తూ ఫ్లైట్‌లో సురేఖతో దిగిన ఫోటోలను షేర్‌ చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఇక చిరు నటించిన భోళాశంకర్‌ ఆగస్టు 11న రిలీజ్‌ కాబోతుంది. ఇప్పటికే రిలీజైన గ్లింప్స్, పాటలు సినిమాపై మంచి హైప్‌నే తెచ్చిపెట్టాయి. సిస్టర్‌ సెంటిమెంట్‌ ప్రధానంగా సాగే ఈ సినిమాలో చిరుకు చెల్లెలిగా కీర్తి సురేష్‌ నటిస్తుంది. మెహర్‌ రమేష్‌ దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఈ సినిమాతో మెగా ఫోన్‌ పట్టాడు. తమన్నా హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ సినిమాను ఏకే ఎంటర్‌టైనమెంట్స్‌, క్రియేటీవ్‌ కమర్శియల్స్‌ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.

Off to US on a short holiday with Surekha to refresh and rejuvenate before I join the shoot of my next, a hilarious family entertainer being produced by @GoldBoxEnt ! pic.twitter.com/rWTihORaWZ

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) July 7, 2023