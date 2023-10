October 9, 2023 / 08:29 PM IST

Maruthi | టాలీవుడ్‌లో సెట్స్‌పై ఉన్న క్రేజీ సినిమాల్లో ఒకటి పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో ప్రభాస్ (Prabhas)-టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్‌ మారుతి (Maruthi) ప్రాజెక్ట్‌. హార్రర్‌ కామెడీ జోనర్‌లో రాజా డీలక్స్‌ (వర్కింగ్ టైటిల్‌)తో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో మాలీవుడ్‌ భామ మాళవికా మోహనన్‌ (Malavika Mohanan) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. రిద్ది కుమార్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ సినిమా తన కెరీర్‌లో టర్నింగ్ పాయింట్ అవుతుందని ఇప్పటికే మారుతి ధీమాగా ప్రకటించేశాడు.

ఇప్పుడీ సినిమా ఫస్ట్‌ లుక్‌కు సంబంధించిన అప్‌డేట్ ఒకటి నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తాజా టాక్ ప్రకారం అక్టోబర్ 23న ఈ మూవీ ఫస్ట్ లుక్‌తోపాటు టైటిల్‌ను కూడా లాంఛ్ చేయబోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పనులు కూడా కొనసాగుతున్నట్టు ఫిలింనగర్ సర్కిల్‌ టాక్‌. రాజాడీలక్స్‌ పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తుండగా.. మరికొన్ని టైటిల్స్‌ కూడా చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. మరి ప్రభాస్ సినిమాకు మారుతి ఎలాంటి టైటిల్‌ పెడతాడనేది చూడాలంటున్నారు మూవీ లవర్స్‌.

ప్రభాస్ నుదుటన బొట్టు, లాంగ్‌ హెయిర్‌, గడ్డంతో మ్యాన్లీ లుక్‌లో కేరళ ముద్దుగుమ్మ రిద్దికుమార్ (Riddhi Kumar)తో క్లోజప్‌ యాంగిల్‌లో ఉన్న స్టిల్‌ ఒకటి ఇప్పటికే నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. ప్రభాస్‌ మరోవైపు బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ పాన్ ఇండియా సినిమాలు చేస్తున్నాడు. నాగ్‌ అశ్విన్‌ డైరెక్షన్‌లో సైన్స్ ఫిక్షన్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న కల్కి ఉండగా.. మరోవైపు ప్రశాంత్‌ నీల్ డైరెక్షన్‌లో సలార్ ఉన్నాయి. సలార్ పార్టు 1 డిసెంబర్ 22న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

ఎయిర్‌పోర్టులో మాళవికా మోహనన్‌..

.@MalavikaM_ spotted at the airport as she leaves for Hyderabad to join the next schedule of her Telugu film opposite #Prabhas!#MalavikaMohanan @proyuvraaj pic.twitter.com/lZDYXIpXPD

— meenakshisundaram (@meenakshinews) April 14, 2023