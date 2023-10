Martin Luther King | సంపూ ‘మార్టిన్ లూథర్ కింగ్’ నుంచి ‘కింగ్ కింగ్’ సాంగ్‌ రిలీజ్‌.!

October 13, 2023 / 05:29 PM IST

Martin Luther King | బ‌ర్నింగ్ స్టార్ సంపూర్ణేష్ బాబు (Sampoornesh Babu) న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం మార్టిన్ లూథర్ కింగ్‌ (Martin Luther King). తమిళ నటుడు యోగిబాబు (Yogi babu) న‌టించిన బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ మూవీ మండేలా (Mandela 2021) చిత్రానికి రీమేక్‌గా ఈ సినిమా వస్తుంది. ఈ సినిమాను త‌మిళంలో మహావీరుడు ఫేమ్ మడోన్నా అశ్విన్ (Madonne Ashwin) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించ‌గా.. తెలుగులో ఈ సినిమాకు పూజ అపర్ణ కొల్లూరు (Pooja Aprna Kolluru) దర్శకత్వం వహిస్తుంది. ఇక దర్శకురాలిగా ఆమెకు తొలి సినిమా ఇది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విప‌రీత‌మైన స్పంద‌న వ‌చ్చింది. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ సెకండ్ సింగిల్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ నుంచి ‘కింగ్ కింగ్’ (Gaba Gaba Gaba) అనే పాట‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. రాజా రా రాజా ఆ కళ్ల‌జోడు కాస్తా పెట్టారా మా బ్యాండ్ నీ బాజా క‌లిపేస్తే ర‌చ్చే రా.. దొర. ఈ ఊరు నీది దేవ‌రా నువ్వు త‌ప్ప దిక్కు లేదురా. మెన్న దాకా చిన్న చూపే చూసినాములేరా పెద్ద మ‌న‌సుతోటి మ‌న్నించెయ్ దొరా.. అంటూ సాగిన ఈ పాట చూస్తే.. ఎన్నికల సమయంలో రాజకీయ నాయకులు చేసే విన్యాసాలు కనిపిస్తాయి. మ‌నో ఈ పాట‌ను అల‌పించ‌గా.. రెహమాన్ లిరిక్స్ రాశాడు. స్మరణ్ సాయిసాంగ్ సంగీతం అందించాడు. ప్ర‌స్తుత రాజకీయాలకు సంబంధించిన సబ్జెక్ట్‌తో రానున్న ఈ సినిమాలో తమిళంలో యోగిబాబు పోషించిన పాత్రను తెలుగులో సంపూర్ణేష్ బాబు చేస్తున్నాడు. నరేష్, వెంకటేష్ మహా, శరణ్య ప్రదీప్, గోపరాజు రమణ తదితరులు ఈ సినిమాలో ప్ర‌ధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

#KinguKingu from #MartinLutherKing is out now !

WATCH : ▶️ https://t.co/r1mi0ib6AT

🎤@ManoSinger_Offl

🖋️@LyricistRahman

🎵@smaransai@sampoornesh @ItsActorNaresh @PujaKolluru@sash041075 @chakdyn @mahaisnotanoun@StudiosYNot @RelianceEnt @Shibasishsarkar @Mahayana_MP… pic.twitter.com/Igy39XzJDn

