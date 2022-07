July 28, 2022 / 08:04 PM IST

Ponniyin Selvan First Single | ఇండియాస్ మోస్ట్ యాంటిసిపేటెడ్ మూవీస్‌లో ‘పొన్నియిన్ సెల్వ‌న్’ ఒక‌టి. లెజెండ‌రీ డైరెక్ట‌ర్ మ‌ణిర‌త్నం రూపొందించిన ఈ చిత్రంపై ప్రేక్ష‌కుల‌లో భారీగా అంచ‌నాలుంటాయి. ప్రేమ‌క‌థా చిత్రాల‌కే మ‌ణిర‌త్నం టేకింగ్‌ గాని, డీటేయిలింగ్ గాని ఒక రేంజ్‌లో ఉంటుంది. అలాంటిది ఈ సారి ఏకంగా పీరియాడిక్ డ్రామా చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కిస్తున్నాడంటే ఇంకా ఏ స్థాయిలో త‌న టేకింగ్ ఉండ‌నుందో అని ప్రేక్ష‌కులు తీవ్ర‌ ఆస‌క్తితో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుండి విడుద‌లైన ప్రచార చిత్రాలు, టీజ‌ర్ ప్రేక్ష‌కుల‌లో భారీ అంచ‌నాల‌ను క్రియేట్ చేసాయి. ఇదిలా ఉంటే మేక‌ర్స్‌ తాజాగా మ‌రో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌తో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చారు.

ఈ చిత్రంలోని ఫ‌స్ట్‌సింగిల్ విడుద‌ల తేదీను చిత్రయూనిట్ తాజాగా ప్ర‌క‌టించింది. ‘పొంగే నది’ అంటూ సాగే పాట‌ను జూలై 31 సాయంత్రం 6గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. ఇటీవ‌లే ఈ పాట రికార్డింగ్ మేకింగ్ వీడియోను విడుద‌ల చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. చియాన్ విక్ర‌మ్‌, కార్తి, జయం రవి, ఐశ్వ‌ర్య‌రాయ్‌, త్రిష, బాబీ సింహా వంటి స్టార్లు ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రం రెండు పార్టులుగా తెర‌కెక్క‌నుంది. మొద‌టి భాగం సెప్టెంబ‌ర్ 30న త‌మిళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ, క‌న్న‌డ‌, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో విడుద‌ల కానుంది. ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ సంస్థ‌తో కలిసి మ‌ద్రాస్ టాకీస్ బ్యాన‌ర్‌పై మ‌ణిర‌త్నం స్వీయ నిర్మాణంలో తెర‌కెక్కించాడు.

Let's begin our musical journey into the world of Cholas!#PS1FirstSingle coming your way on 31st July at 6pm! #ManiRatnam #ARRahman#PS1 #PonniyinSelvan @LycaProductions @arrahman @tipsofficial @TipsRegional @IananthaSriram pic.twitter.com/3vs7F1X7mf

