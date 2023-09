September 26, 2023 / 12:56 PM IST

Mangalavaaram Movie | ఐదేళ్ల క్రితం కార్తికేయ హీరోగా వచ్చిన ‘ఆర్‌ఎక్స్‌100’ (RX 100) చిత్రం ఎంత పెద్ద సంచలనం సృష్టించిందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. చిన్న సినిమాగా విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర కోట్లు కొల్లగొట్టింది. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా న‌టించిన‌ పాయల్‌ రాజ్‌పుత్ (Payal Raj puth) త‌న బోల్డ్‌ నటనతో యూత్‌లో తిరుగులేని పాపులారిటీ తెచ్చుకుంది. కాగా.. ఈ సినిమాతో ద‌ర్శ‌కుడిగా మారిన అజయ్‌ భూపతి (Ajay Bhupati) ఒక్క సారిగా ఇండస్ట్రీలో హాట్‌ టాపిక్‌ అయ్యాడు. ఇక అజయ్‌ భూపతి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం ‘మంగళవారం’ (Mangalavaaram). ఈ సినిమాలో పాయల్‌ రాజ్‌పుత్ లీడ్ రోల్ పోషిస్తుంది.

రీసెంట్‌గా ఈ ‘మంగళవారం’ (Mangalavaaram) నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజర్ విడుద‌ల కాగా ప్రేక్ష‌కుల నుంచి మంచి స్పంద‌న వ‌చ్చింది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ విడుద‌ల తేదీని ప్ర‌క‌టించారు. ఈ సినిమాను నవంబర్ 17న తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో తెలిపారు. దీనితో పాటు ఒక పోస్ట‌ర్‌ను కూడా వ‌దిలారు.

Excited to show y’all a story that’ll twist your heart like never before🦋#Mangalavaaram #Mangalavaar #Chevvaikizhamai #Chovvazhcha

Releasing Worldwide in Telugu, Hindi, Tamil, Malayalam, Kannada on November 17th 🔥

An @AJANEESHB Musical 🥁@starlingpayal @Nanditasweta… pic.twitter.com/1G9OjAAn0w

— Ajay Bhupathi (@DirAjayBhupathi) September 26, 2023