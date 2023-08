Kannappa Movie | మంచు విష్ణు వంద కోట్ల సినిమా షురూ..!

August 18, 2023 / 04:18 PM IST

Manchu Vishnu | తెలుగు సినిమా ఒక పుస్తకమైతే అందులో మోహన్‌ బాబుకి ఓ పేజీ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. నటుడిగా, నిర్మాతగా టాలీవుడ్‌ ప్రస్థానంలో ఆయనొక శిఖరం. ఇప్పటికిప్పుడు టాలీవుడ్‌ బెస్ట్‌ పర్‌ఫార్మర్ల లిస్ట్‌ తీస్తే అందులో మోహన్‌బాబు పేరు ఉంటుందనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. అంతటి మేటి నటుడి వారసులుగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన విష్ణు, మనోజ్‌లు మాత్రం అనుకున్న స్థాయిలో నిలదొక్కుకోలేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇక మనోజ్‌ సినిమాలకు కొంత బ్రేక్ ఇచ్చినా.. విష్ణు మట్టుకు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త సినిమాతో ప్రేక్షకులు ముందుకు వస్తూనే ఉన్నాడు. ఇటీవలే విష్ణు నటించిన జిన్నా విడుదలై మంచి రివ్యూస్‌ తెచ్చుకుంది. కానీ కమర్షియల్‌గా భారీ ఫ్లాప్‌ను మూటగట్టుకుంది.

ఇక ఇప్పుడు విష్ణు మార్కెట్‌ కూడా అంతంత మాత్రంగానే ఉంది. ఇలాంటి టైమ్‌లో విష్ణు తన డ్రీమ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ను మొదలు పెట్టాడు. ఏన్నో ఏళ్లుగా కలలు కంటున్న కన్నప్ప సినిమాను శుక్రవారం అధికారికంగా లాంచ్‌ చేశాడు. సాక్షాత్తు శివుడు సన్నిదైన శ్రీకాళహస్తిలో పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా సినిమాను ప్రారంభించారు. మహాభారతం టెలివిజన్‌ షోకు దర్శకత్వం వహించిన ముకేష్‌ కుమార్‌ సింగ్‌ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించబోతున్నాడు. ఈ సినిమా గ్రాండియర్‌ స్కేల్‌లో దాదాపు వంద కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న సమాచారం. మైథలాజికల్‌ కాన్సెప్ట్‌తో వస్తున్న ఈ సినిమాను మోహన్‌బాబు నిర్మిస్తున్నాడు.

పరచూరి గోపాలకృష్ణ‌, సాయిమాధవ్ బుర్ర, తోట ప్రసాద్ వంటి మేటి రచయితలు ఈ సినిమాకు పనిచేస్తున్నారు. విజువల్స్ పరంగానూ, టెక్నికల్‌ పరంగానూ ఈ సినిమాను హై స్టాండర్డ్స్‌లో రూపొందిస్తున్నారట. ఈ సినిమాలో భక్త కన్నప్ప గొప్పతాన్ని ఈ తరానికి చూపించబోతున్నారట. శ్రీవిష్ణుకు జోడీగా టైగర్‌ నాగేశ్వరరావు బ్యూటీ నుపూర్ సనన్ నటిస్తుంది. మణిశర్మ, స్టీఫెన్ దేవాసి వంటి స్టార్‌ క్రూ ఈ సినిమాలో భాగం కానుంది. వీలైనంత త్వరగా షూటింగ్ ప్రారంభించి వచ్చే ఏడాది సినిమాను రిలీజ్‌ చేయాలని చిత్రయూనిట్‌ ప్లాన్‌ చేస్తుంది.

