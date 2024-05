Manchu Vishnu | అసత్య ప్రచారాలు ఆపండి.. హేమకు మద్దతు ప్రకటించిన మంచు విష్ణు..

May 25, 2024 / 07:36 PM IST

Manchu Vishnu | బెంగళూరు రేవ్‌ పార్టీ కేసులో సినీ నటి హేమ పేరు బయటకు రావడం టాలీవుడ్‌లో సంచలనంగా మారింది. బెంగళూరు సీసీబీ పోలీసులు నిర్వహించిన డ్రగ్స్‌ టెస్టులో పాజిటివ్‌గా రావడంతో విచారణకు రావాలని ఆమెకు నోటీసులు కూడా పంపించారు. ఈ నేపథ్యంలో కరాటే కల్యాణి, సహా పలువురు ఆర్టిస్టులు హేమపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో హేమకు మా అధ్యక్షుడు మంచు విష్ణు మద్దతు పలికారు.

హేమపై అసత్య ప్రచారాలు ఆపాలని మంచు విష్ణు సూచించారు. హేమపై నేరం ఇంకా రుజువు కాలేదని తెలిపారు. ఆరోపణలతో హేమ ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఎలాంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలను మా అసోసియేషన్‌ భరించదని తెలిపారు. ఒకవేళ హేమ మీద ఆరోపణలకు సంబంధించిన ఆధారాలను పోలీసులు ఇస్తే ఆమెపై చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. అప్పటివరకు నిరాధారమైన వార్తలను పట్టించుకోవద్దని సూచించారు.

Regarding the recent drug-related case at a rave party, few media outlets and individuals are making baseless allegations about actress Ms.Hema.

I urge everyone to refrain from jumping to conclusions and spreading unverified information. Ms.Hema deserves to be presumed innocent…

— Vishnu Manchu (@iVishnuManchu) May 25, 2024