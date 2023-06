Mammootty | అల్ట్రా స్టైలిష్ లుక్ లో మమ్ముట్టి.. బజూక మూవీ పోస్టర్ రిలీజ్

June 4, 2023 / 10:11 AM IST

Bazooka Movie | పేరుకు మలయాళ నటుడే అయినా తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా బాగా సుపరిచితమైన వ్యక్తి మమ్ముట్టి. కెరీర్ బిగెనింగ్ లో స్వాతి కిరణం, సూర్యపుత్రులు వంటి తెలుగు సినిమాలు చేసి ఇక్కడ కూడా మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకున్నాడు. అయితే ఆ తర్వాత ఎక్కువగా తెలుగు మార్కెట్ పై ఫోకస్ చేయకపోవడంతో ఆయన సినిమాలు అడపా దడపా రిలీజవుతూ వస్తున్నాయి. చాలా కాలం తర్వాత యాత్రతో మళ్లీ తెలుగులోకి రీ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఇక ఇటీవలే విడుదలైన ఏజెంట్ లోనూ ఓ కీలకపాత్రలో మెరిసాడు. కాగా ఏడు పదుల వయసు దాటినా బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తూ యంగ్ హీరోలకు పోటీగా నిలుస్తున్నాడు మమ్ముట్టి. తాజాగా ఆయన కొత్త సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ విడుదలైంది.

మమ్ముట్టి ప్రస్తుతం బజూక అనే యాక్షన్ సినిమా చేస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మమ్ముట్టి పోస్టర్ ను చిత్రబృందం రిలీజ్ చేసింది. లేటెస్ట్ గా రిలీజైన పోస్టర్ లో మమ్ముట్టి అల్ట్రా స్టైలిష్ లుక్ లో ఉన్నాడు. బైక్ పై కవర్ తీస్తున్న స్టిల్ అదిరిపోయింది. డెబ్బే ఏల్లొచ్చిన మమ్ముట్టి అంత స్టైలిష్ గా కనిపిస్తున్నాడంటే విశేషమనే చెప్పాలి. ఈ సినిమాతో డీనో డెన్నిస్ దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నాడు. గౌతమ్ మీనన్ కీలకపాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటుంది. త్వరలోనే ఈ సినిమా టీజర్ ను విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్రబృందం వెల్లడించింది.

Presenting The First Look Poster of #Bazooka ! Written & Directed by Deeno Dennis , Produced by @saregamaglobal and Theatre of Dreams.#BazookaFirstLook pic.twitter.com/yLoFAF8XOe

— Mammootty (@mammukka) June 2, 2023