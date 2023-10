Malavika Mohanan | కర్రసాము నేర్చుకుంటున్న మాళవికామోహనన్‌.. ఇంతకీ దేనికో మరి..!

October 3, 2023 / 09:07 PM IST

Malavika Mohanan | ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్తగా కనిపిస్తూ.. సోషల్ మీడియాలో తన అందంతో నెటిజన్లను ఇంప్రెస్ చేసే భామల్లో టాప్‌లో ఉంటుంది మలబార్ సోయగం మాళవిక మోహనన్‌ (Malavika Mohanan)‌. ఈ బ్యూటీ మోడ్రన్‌ డ్రెస్‌..చీరకట్టు.. ఇలా కాస్ట్యూమ్స్‌ ఏదైనా సరే తన అందంతో కట్టిపడేస్తుంది. నెట్టింట చాలా చురుకుగా ఉండే ఈ భామ తాజా కర్రసాము నేర్చుకునే పనిలో పడ్డది.

ఈ సోషల్ మీడియా క్వీన్ ప్రస్తుతం కర్రసాము (తమిళనాడులో పాపులర్ మార్షల్‌ ఆర్ట్స్‌‌)చేస్తున్న విజువల్స్‌ ఇప్పుడు నెట్టింటిని షేక్ చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రభాస్‌-మారుతి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న హార్రర్ కామెడీ రాజా డీలక్స్‌ (వర్కింగ్ టైటిల్‌)లో నటిస్తోంది మాళవికామోహనన్‌. ఈ భామ ఖాతాలో విక్రమ్‌ నటిస్తోన్న తమిళ్‌ మూవీ తంగలాన్‌, హిందీ ప్రాజెక్ట్‌ Yudhra ఉన్నాయి.

తంగలాన్ నుంచి లాంఛ్ చేసిన మాళవికా మోహనన్‌ లుక్‌ (Thangalaan Look) నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇప్పటివరకు గ్లామర్ డాళ్‌లా అలరించిన మాళవిక ఇదివరకెన్నడూ చూడని విధంగా డీగ్లామరైజ్‌డ్‌గా కనిపించబోతున్నట్టు స్టన్నింగ్ స్టిల్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్ పా రంజిత్‌‌. మాళవికామోహనన్‌ ఈ సినిమా కోసమే కర్రసాము నేర్చుకునే పనిలో ఉందేమో అని చర్చించుకుంటున్నారు తాజా వీడియో చూసిన నెటిజన్లు.

కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌ (కేజీఎఫ్‌)లో జరిగిన వాస్తవ సంఘటనల నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న తంగలాన్‌ చిత్రాన్ని స్టూడియో గ్రీన్, నీలమ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై కేఈ జ్ఞానవేళ్‌ రాజా నిర్మిస్తున్నారు. జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

మాళవికామోహనన్‌ కర్రసాము..

. @MalavikaM_ practices Silambam, a form of Indian martial art which originated in Tamil Nadu!#MalavikaMohanan pic.twitter.com/YzqSXx2ASK

— Ramesh Bala (@rameshlaus) October 3, 2023