February 1, 2024 / 05:58 PM IST

Yatra 2 | యాత్ర (Yatra) సినిమాకు సీక్వెల్‌గా ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్‌ రెడ్డి పొలిటికల్ జర్నీ నేపథ్యంలో వస్తోన్న పొలిటికల్‌ జోనర్‌ ప్రాజెక్టు యాత్ర 2 (Yatra 2). యాత్ర 2 నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్లు, గ్లింప్స్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతున్నాయి. రీసెంట్‌గా లాంఛ్ చేసిన యాత్ర 2 టీజర్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తుంది. తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ ఎప్పుడనే దానిపై ఇంట్రెస్టింగ్‌ అప్‌డేట్‌ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. మహి వి రాఘవ్ (Mahi V Raghav)‌ వస్తోన్న యాత్ర 2 థియేటర్లలో ఫిబ్రవరి 8న గ్రాండ్‌గా విడుదలవుతుంది.

విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌ వేగం పెంచారు మేకర్స్‌. ఇందులోభాగంగా యాత్ర 2 ట్రైలర్‌ను ఫిబ్రవరి 3న 11 గంటలకు లాంఛ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటిస్తూ.. కొత్త పోస్టర్ విడుదల చేశారు. తండ్రీకొడుకులిద్దరూ క్యాంపెయిన్‌లో భాగంగా ప్రచార రథంపై ఉన్న లుక్‌ అందరినీ ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. మరోవైపు తండ్రీకొడుకుల జనాల మనసులో ఎలాంటి చెరగని ముద్రవేసుకున్నారో తెలిపే ప్రయాణం నేపథ్యంలో సాగే చూడు నాన వీడియో సాంగ్‌తోపాటు తొలి సమరం పాట సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తోంది.

ప్రజా సంక్షేమం కోసం తండ్రి ఆశయ సాధన కోసం వైఎస్‌ జగన్ చేసిన వాగ్దానాలను ఎలా నిలబెట్టుకున్నారనే నేపథ్యంలో రాబోతున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. ఈ సినిమా ప్రకటించినప్పటి నుంచి ఏదో ఒక న్యూస్‌ అందిస్తూ.. సూపర్ బజ్‌ క్రియేట్ చేస్తున్నారు మేకర్స్‌. ఈ చిత్రాన్ని Three Autumn Leaves, V Celluloid సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తుండగా.. సంతోష్‌ నారాయణన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Join the movement, witness the rise of a people’s leader 👣#Yatra2Trailer will be out on Feb 3rd at 11AM

