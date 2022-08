August 18, 2022 / 06:00 PM IST

SSMB28 Release Date Announced | టాలీవుడ్ బెస్ట్ కాంబోల‌లో మ‌హేష్-త్రివిక్ర‌మ్ కాంబో ఒక‌టి. వీళ్ళ నుండి సినిమా వస్తుందంటే ప్రేక్ష‌కులే కాదు సినీ ప్ర‌ముఖులు కూడా ఎంతో ఆస‌క్తితో ఎదురు చూస్తుంటారు. గ‌తంలో వీళ్ళ కాంబోలో తెర‌కెక్కిన ‘ఖ‌లేజా’, ‘అత‌డు’ క‌ల్ట్ క్లాసిక్స్‌గా మిగిలాయి. ఇప్ప‌టికి ఈ రెండు చిత్రాలు టీవీలో వ‌స్తున్నాయింటే ప్రేక్ష‌కులు క‌న్నార్ప‌కుండా చూస్తుంటారు. ఇక‌ ఈ కాంబోలో మూడో చిత్రం తెర‌కెక్క‌నుండ‌టంతో ప్రేక్ష‌కుల్లో అంచ‌నాలు తారా స్థాయిలో ఉన్నాయి. ప్ర‌స్తుతం ప్రీ ప్రొడ‌క్ష‌న్ ప‌నుల‌ను జ‌రుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం త్వ‌ర‌లో షూటింగ్ మొద‌లు పెట్ట‌నుంది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్‌ తాజాగా ఈ సినిమా విడుద‌ల తేదీని ప్ర‌క‌టించారు.

ఈ చిత్రం వ‌చ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 28న విడుద‌ల కానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ఓ గ్లింప్స్‌ను విడుద‌ల చేశారు. మ‌హేష్‌కు జోడీగా పూజాహెగ్డే హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. ఇటీవ‌లే మ‌హేష్ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన వ‌ర్క‌వుట్‌ను మొద‌లు పెట్టాడు. రివేంజ్ స్టోరీ నేప‌థ్యంలో ఈ చిత్రం తెర‌కెక్క‌నున్న‌ట్లు టాక్‌. హారికా&హాసినీ క్రియేష‌న్స్ ప‌తాకంపై ఎస్‌. రాధా కృష్ణ‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. ఎస్‌.ఎస్ థ‌మ‌న్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రంలో ఓ కీల‌క‌పాత్ర కోసం టాలీవుడ్ టైర్2 హీరోను తీసుకోనున్న‌ట్లు స‌మాచారం.

The Reigning Superstar will arrive on 28th April 2023! 🔥🤩

Get ready to witness @urstrulymahesh garu in a scintillating Massy look & high octane entertainer ~ #SSMB28 🌟#Trivikram @hegdepooja @MusicThaman @vamsi84

#SSMB28From28April pic.twitter.com/Mux0pWnfan

— Haarika & Hassine Creations (@haarikahassine) August 18, 2022