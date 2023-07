Chandramukhi-2 Movie | కీరవాణినే భయపెట్టిన చంద్రముఖి-2..!

July 25, 2023 / 11:12 AM IST

M.M. Keeravani | తెలుగు, తమిళ సినీ లవర్స్‌కు హార్రర్‌ సినిమా అంటే ఠక్కున గుర్తొచ్చే పేరు చంద్రముఖి. దాదాపు పద్దెనిమిదేళ్ల కిందట వచ్చిన ఈ సినిమా జనాలను మాములుగా భయపెట్టలేదు. లకలకలక హార్రర్‌ సినిమాలకు ఓ బెంచ్‌ మార్క్‌ సెట్‌ చేసింది. ఇప్పటికీ ఈ సినిమా ఏ అర్ధరాత్రి పెట్టుకుని చూసిన భయం కట్టలు తెంచుకుని వస్తుంది. ఇక ఇన్నేళ్ల తర్వాత అలాంటి సినిమాకు సీక్వెల్‌ వస్తుందంటే ఏ రేంజ్‌లో అంచనాలుంటాయో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. లారెన్స్‌ను హీరోగా పెట్టి పి.వాసు ఈ సినిమా సీక్వెల్‌ను రూపొందించాడు. ఇప్పటికే షూటింగ్‌ పూర్తిచేసుకున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం ప్యాచ్‌ వర్క్‌ పూర్తి చేసుకుంటుంది. తొలి భాగానికి విద్యాసాగర్‌ సంగీతం అందించగా.. సీక్వెల్‌కు మాత్రం కీరవాణి బాధ్యతలు తీసుకున్నాడు.

తాజాగా కీరవాణి ఈ సినిమాపై చేసిన ట్వీట్‌ సినీ లవర్స్‌లో ఎక్కడలేని ఉత్సాహన్ని నింపింది. చంద్రముఖి-2 వణుకు పుట్టించేలా ఉందని, మతి పోగొట్టే సన్నివేశాలకు రీ రికార్డింగ్ చేయాలంటేనే భయంగా ఉందని ట్వీట్‌ చేశాడు. ఈ ట్వీట్‌తో హార్రర్‌ లవర్స్‌కు సినిమాలో మాములు స్టఫ్ ఉండదని తెలుస్తుంది. అంతేకాకుండా రెండు నెలలుగా ఈ సినిమా రీ-రికార్డింగ్స్‌ కోసం నిద్రలేని రాత్రులను గడిపినట్లు కీరవాణి తెలిపాడు. సెప్టెంబర్‌ 19న ఈ సినిమా రిలీజ్‌ డేట్‌ను లాక్‌ చేసుకుంది. కంగనా రనౌత్‌ కీలకపాత్రలో కనిపించనుంది. నిజానికి ఈ సినిమా సీక్వెల్‌ను రజనీతో చేయాలని పి. వాసు విశ్వప్రయత్నాలు చేశాడు. కానీ అది కుదరలేదు.

Watched @LycaProductions Chandramukhi 2. The characters in the movie spend sleepless nights from fear of DEATH . for me 2 months of sleepless days and nights for adding LIFE to the mind blowing scenes with my efforts. GuruKiran & my friend Vidyasagar pls wish me the best 🙏🙏

