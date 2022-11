రజనీ కూతురుతో లైకా సంస్థ కొత్త సినిమా.. ఆసక్తికరంగా ‘లాల్‌ సలాం’ టైటిల్‌ పోస్టర్‌

November 5, 2022 / 11:25 AM IST

Lal-salam Movie | కోలీవుడ్‌ అగ్ర నిర్మాణ సంస్థలో ‘లైకా’ ఒకటి. కంటెంట్‌తో పాటు క్వాలిటీ సినిమాలను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడం వీరి ప్రత్యేకత. ఈ సంస్థ నుండి సినిమా వస్తుందంటే మినిమం ఎంటర్‌టైనింగ్‌ గ్యారెంటీ అని ప్రేక్షకులు భావిస్తుంటారు. ఈ సంస్థ ఓ వైపు భారీ బడ్జెట్‌ సినిమాలను నిర్మిస్తూనే మరో వైపు కంటెంట్‌ బేస్‌డ్‌ చిన్న సినిమాలను కూడా నిర్మిస్తుంది. ఇటీవలే ఈ సంస్థ నుండి వచ్చిన ‘పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌’ ఎంత పెద్ద విజయం సాధించిందో అందరికి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం లైకా ప్రొడక్షన్ నాలుగు సినిమాలను నిర్మిస్తుంది.

ఇదిలా ఉంటే తాజాగా లైకా సంస్థ మరో సినిమాను సెట్స్‌పైకి తీసుకొచ్చింది. సూపర్‌ స్టార్ రజనీకాంత్‌ పెద్ద కూతురు ఐశ్వర్యతో లాల్ సలామ్‌ అనే సినిమా చేస్తున్నట్లు తాజాగా ప్రకటించింది. ఈ చిత్రంలో విష్ణు విశాల్, విక్రాంత్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. తాజాగా చిత్రబృందం టైటిల్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది. ఈ పోస్టర్‌లో మంటల్లో కాలిపోతున్న క్రికెట్‌ హెల్మెట్‌ని చూపించారు. అంతేకాకుండా హెల్మెట్‌ పక్కన బాల్‌, వికేట్‌ బెల్స్ పడిఉండటం పోస్టర్‌లో కనిపిస్తుంది. స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కనున్నట్లు పోస్టర్ చూస్తే తెలుస్తుంది. పోస్టర్‌తోనే చిత్రబృందం సినిమాపై విపరీతమైన క్యూరియాసిటీ క్రియేట్‌ చేస్తుంది.

ఈ చిత్రంలో సూపర్‌ స్టార్‌ రజనీకాంత్‌ గెస్ట్‌ రోల్‌ చేస్తున్నాడు. లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై సుభాస్కరణ్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. ఏ.ఆర్ రెహమాన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఐశ్వర్య ‘3’ మూవీతో దర్శకురాలిగా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత ‘వాయ్‌ రాజా వాయ్‌’, ‘సినిమా వీరన్‌’ వంటి సినిమాలను తెరకెక్కించింది. ఇటీవలే ఈమె ధనుష్‌తో విడాకులు తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. విడాకుల తర్వాత ఐశ్వర్య పలు ప్రాజెక్ట్‌లతో బిజీగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఈమె ‘ఓ సాతి చల్‌’ అనే హిందీ సినిమా చేస్తుంది. ఈ సినిమా సెట్స్‌పైన ఉండగానే లైకాతో చేయబోయే సినిమాను పట్టాలెక్కించింది.

#LalSalaam 🫡 to everyone out there!

We are extremely delighted to announce our next project, with the one & only Superstar 🌟 @rajinikanth in a special appearance!

Directed by @ash_rajinikanth 🎬

Starring @TheVishnuVishal & @vikranth_offl in the leads 🏏

Music by @arrahman 🎶 pic.twitter.com/aYlxiXHodZ

— Lyca Productions (@LycaProductions) November 5, 2022