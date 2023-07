July 23, 2023 / 06:09 PM IST

LGM | స్టార్ క్రికెటర్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని సతీమణి సాక్షి సింగ్‌ హోం బ్యానర్‌ ధోనీ ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్‌ బ్యానర్‌ (Dhoni Entertainment banner) నుంచి వస్తున్న డెబ్యూ మూవీ ఎల్‌జీఎం (Lets Get Married). రమేశ్‌ తమిళ్‌మని (Ramesh Thamilmani) కథనందిస్తూ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో హరీష్ కల్యాణ్‌ హీరోగా నటిస్తుండగా.. లవ్‌టుడే ఫేం ఇవానా ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఇటీవలే విడుదల చేసిన ఎల్‌జీఎం ట్రైలర్‌ (LGM Trailer)కు మంచి స్పందన వస్తోంది. జులై 28న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది ధోని టీం.

ఇప్పటికే బెంగళూరుకు వెళ్లిన ధోని టీం.. తాజాగా హైదరాబాద్‌ షెడ్యూల్‌కు కూడా ప్లాన్ చేసింది. నిర్మాత సాక్షి సింగ్‌, హీరోహీరోయిన్లు, నదియాతోపాటు చిత్రయూనిట్‌ మెంబర్స్ హైదరాబాద్‌కు రానున్నారు. ఫన్‌ రొమాంటిక్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని తమిళం, తెలుగుతోపాటు పలు భారతీయ భాషల్లో కూడా విడుదల చేయనున్నట్టు తెలుస్తోంది.

మీరాతో ప్రేమలో పడ్డ గౌతమ్‌.. పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత అమ్మతో కలిసి ఉండాలనుకుంటాడు. అయితే మీరాకు గౌతమ్‌ తల్లితో కలిసి ఉండటం ఇష్టం ఉండదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరాకు, అమ్మకు మధ్య మంచి రిలేషన్‌షిప్‌ పెంచేందుకు కూర్గ్‌ ట్రిప్ ప్లాన్ వేస్తాడు గౌతమ్‌. మరి ఇవానా కాబోయే అత్తమ్మతో సౌకర్యవంతంగా ఫీలవుతుందా..? లేదా..? ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనే నేపథ్యంలో సినిమా సాగనున్నట్టు ట్రైలర్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చాడు డైరెక్టర్‌.

Team #LGM – @SaakshiSRawat, @iamharishkalyan, @i__ivana_ and @ActressNadiya will be visiting Hyderabad to promote the film tomorrow 🔥

Hitting the screens on July 28th – a fun filled romantic family entertainer!@DhoniLtd @msdhoni @SaakshiSRawat @Ramesharchi @iamharishkalyan… pic.twitter.com/ce3NmvHJYc

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) July 23, 2023