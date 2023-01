January 28, 2023 / 10:51 AM IST

స్టార్ క్రికెటర్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని సతీమణి సాక్షి సింగ్‌ తో కలిసి హోం బ్యానర్‌ ధోనీ ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్‌ బ్యానర్‌ (Dhoni Entertainment banner) ను లాంఛ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ప్రొడక్షన్‌ హౌజ్‌ నుంచి తొలి ప్రాజెక్టు ఎల్‌జీఎం (Lets Get Married) శుక్రవారం గ్రాండ్‌గా లాంఛ్ కాగా.. ఫొటోలు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

లవ్‌టుడే సినిమాతో తెలుగు, తమిళ భాషల్లో మంచి ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్న ఇవానా ఈ చిత్రంలో ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. హరీష్ కల్యాణ్‌ హీరోగా నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి కథ, దర్శకత్వం రమేశ్‌ తమిళ్‌మని (Ramesh Thamilmani). ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఎల్‌జీఎంలో నదియా కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. యోగిబాబు కీ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. తమిళంలో తెరకెక్కనున్న ఈ చిత్రాన్ని పలు భాషల్లో కూడా విడుదల చేయనున్నట్టు టాక్‌.

ధోనీ ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్‌ నుంచి వస్తున్న ఈ ఫస్ట్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ఘనవిజయం సాధించాలని కోరుకుంటూ ఆల్‌ ది బెస్ట్ చెబుతున్నారు క్రికెట్‌, మూవీ లవర్స్‌. ధోనీ ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్‌ తమిళంతోపాటు ఇతర భాషల్లో సైన్స్‌ ఫిక్షన్‌, కామెడీ డ్రామా, కామెడీ, సస్పెన్స్‌ థ్రిల్లర్‌తోపాటు పలు జోనర్లలో కంటెంట్‌ ఓరియెంటెడ్‌ సినిమాలు, వెబ్‌ ప్రాజెక్ట్‌లు చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ దిశగా ఇప్పటికే పలువురు డైరెక్టర్లు, స్క్రిప్ట్‌ రైటర్లతో సంప్రదింపులు కూడా షురూ చేసింది. లవ్‌టుడే సినిమాతో అందరి మనసు దోచేసిన ఇవానా ఈ సినిమాతో మరో సక్సెస్ అందుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు ఫాలోవర్లు, అభిమానుల.

ఎల్‌జీఎం అనౌన్స్‌మెంట్ వీడియో..

We're super excited to share, Dhoni Entertainment's first production titled #LGM – #LetsGetMarried !

ఎల్‌జీఎం లాంఛింగ్‌ స్టిల్స్..

Pictures from the puja of Dhoni Entertainment’s first production in Tamil – #LGM which took place today morning.@msdhoni @SaakshiSRawat @ActressNadiya @iamharishkalyan @i__ivana_ @Ramesharchi pic.twitter.com/QtmkOUgHyw

