Rathnam | తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు పెద్దగా ఇంట్రడక్షన్‌ అవసరం లేని యాక్టర్‌ విశాల్ (Vishal). ఈ టాలెంటెడ్‌ హీరో ప్రస్తుతం విశాల్‌ 34 (Vishal 34)‌తో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. హరి (Hari)దర్శకత్వంలో రత్నం (Rathnam) టైటిల్‌తో వస్తోన్న ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే టైటిల్‌ లుక్‌ లాంఛ్ చేశారు. లారీలో నుంచి ఆవేశంతో దిగిన విశాల్‌ కత్తి చేత పట్టి శత్రువులను చీల్చి్ చెండాడుతున్న టైటిల్‌ లుక్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఇవాళ సాయంత్రం 05:04 గంటలకు తెలుగు ట్రైలర్‌ను లాంఛ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారని తెలిసిందే.

రత్నం తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఏప్రిల్‌ 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. విడుదలకు ముందే ఇంట్రెస్టింగ్‌ వార్త బయటకు వచ్చింది. మేకర్స్‌ పోస్ట్‌ థ్రియాట్రికల్‌ రైట్స్‌ను లాక్ చేశారు. పాపులర్‌ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియో రత్నం డిజిటల్‌ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్‌ను దక్కించుకోగా.. జీ టీవీ శాటిలైట్‌ రైట్స్‌ మంచి ధరకు దక్కించుకున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

ఇప్పటికే డీఎస్పీ కంపోజిషన్‌లో విడుదల చేసిన రత్నం ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ Dont Worry Da Machi కు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. రత్నం ఇంట్రెస్టింగ్‌ లుక్‌, ఫస్ట్ షాట్‌ వీడియో సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తున్నాయి. అనౌన్స్ మెంట్‌ పోస్టర్‌లో చుట్టూ గన్స్‌, కత్తులు కనిపిస్తూ.. మధ్యలో స్టెతస్కోప్‌ ఉన్న లుక్‌ మాస్‌ ఊవీ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది.

మాస్‌ యాక్షన్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ మూవీ.. భరణి, పూజ సినిమాల తర్వాత హరి-విశాల్‌ కాంబోలో మూడో సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఈ చిత్రంలో ప్రియా భవానీ శంకర్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. సముద్రఖని, యోగిబాబు, గౌతమ్‌ వాసు దేవ్‌ మీనన్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. స్టోన్ బెంచ్‌ ఫిలిమ్స్‌-జీ స్టూడియోస్‌ బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా తెరకెక్కుతోంది. విశాల్‌ మరోవైపు తుప్పరివాలన్2 కూడా చేస్తున్నాడు.

