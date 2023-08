Kushi Promotions | అర్ధరాత్రి సమంతకి వీడియో కాల్ చేసిన విజయ్.. ఎందుకంటే

August 28, 2023 / 11:40 AM IST

Kushi Promotions | టాలీవుడ్‌ మూవీ లవర్స్‌, విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ (Vijay deverakonda) అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం ఖుషి (Kushi). నిన్ను కోరి, మజిలీ ఫేం శివ‌నిర్వాణ (Shiva Nirvana) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీలో సమంత (Samantha) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. సెప్టెంబర్ 1న తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది. విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది ఖుషి టీం. ఇందులో భాగంగా విజయ్ దేవరకొండ ఓ వీడియో విడుద‌ల చేశాడు.

ఈ వీడియోలో విజ‌య్ స‌మంతకు వీడియో కాల్ చేయ‌గా.. హాయ్ బానే ఉన్నావా అంటూ సమంత విజ‌య్‌ను అడుగుతుంది. దీనికి విజ‌య్ రిప్ల‌య్ ఇస్తూ.. నిన్ను మిస్ అవుతున్న అని చెబుతాడు. అలానే నీకోసం నా దగ్గర ఒక జోక్ (నాక్ నాక్) ఉందని విజయ్ చెబుతాడు. దీనికి సామ్ సమాధానమిస్తూ.. నిజంగానా.. ఇక్కడ లాస్ ఏంజెల్స్‌లో అర్ధరాత్రి ఒకటిన్నర అయ్యిందని, ఇప్పుడు జోక్ ఏంటి అని అడగడం విశేషం. అనంత‌రం సామ్ కోసం విజయ్ పాట కూడా పాడాడు. కాగా ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

Knock knock

Who is there?#Kushi is – in 4 days! Yayyyy! 🥰@Samanthaprabhu2 pic.twitter.com/9lfNfxPbGk

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) August 27, 2023