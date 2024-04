April 1, 2024 / 10:31 AM IST

Kurchi Madathapetti | ఈ ఏడాది టాలీవుడ్ నుంచి సోష‌ల్ మీడియాను షేక్ చేసిన పాట‌ల్లో టాప్‌లో ఉంటుంది కుర్చీమడతపెట్టి (Kurchi Madathapetti) సాంగ్‌. మహేశ్ బాబు గుంటూరు కారం (Guntur kaaram) చిత్రంలోని ఈ పాట‌కు నెట్టింట మిలియ‌న్ల సంఖ్య‌లో వ్యూస్ రావ‌డ‌మే కాదు.. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో మిలియన్‌కుపైగా రీల్స్‌ చేశారంటే సాంగ్‌ క్రేజ్‌ ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

సోషల్‌ మీడియాను షేక్ చేసిన‌ కుర్చీతాత డైలాగ్‌తో సాగే ఈ మాస్‌ బీట్‌ కు చీరకట్టులో, మోడ్రన్‌ డ్రెస్సులలో అమ్మాయిలు ఇరగదీసే ఊరమాస్‌ స్టెప్పులేస్తూ దుమ్ముదులిపేస్తున్న రీల్స్ నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా ఇదే పాట మ‌రోసారి నెట్టింట మార్మోగిపోతుంది. టెక్సాస్ ట‌యోటా సెంట‌ర్‌లో నిర్వ‌హిస్తున్న ఎన్‌బీఏ గేమ్ ఈవెంట్‌లో కుర్చీ మ‌డ‌త‌పెట్టి పాట‌కు చిన్నారులు స్టైలిష్ డ్రెస్సుల్లో మెరిసిపోతూ డ్యాన్స్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

ఈ వీడియో చూసిన సినీ జ‌నాలు మ‌హేశ్ బాబు రేంజ్ అంటే అంతే మ‌రి అని తెగ చ‌ర్చించుకుంటున్నారు.

ఈ వీడియోపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి మ‌రి.

కుర్చీమడతపెట్టి మేనియా..

. #KurchiMadathapetti Song Played at the NBA game at the Toyota Center in Texas

Pan World Reach for a regional movie🫡pic.twitter.com/sPqdqvZouT

— SRH (@Trollex_4005) April 1, 2024