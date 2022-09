September 8, 2022 / 04:30 PM IST

Krishna Vrinda Vihari Trailer Date Announced | ఫ‌లితం ఎలా ఉన్నా విభిన్న క‌థ‌ల‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రిస్తుంటాడు నాగ‌శౌర్య‌. కెరీర్ ఆరంభం నుండి క‌థ‌ల ఎంపిక‌లో వేరియేష‌న్ చూపిస్తూ టాలీవుడ్‌లో మంచి న‌టుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ‘వ‌రుడు కావ‌లెను’, ‘ల‌క్ష్య’ వంటి బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫ్లాప్‌ల త‌ర్వాత ‘కృష్ణ వ్రింద విహారి’తో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌స్తున్నాడు. అనీష్ కృష్ణ ద‌ర్వ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం ప‌లు సార్లు వాయిదా ప‌డుతూ వ‌చ్చింది. ఇటీవ‌లే మేక‌ర్స్ ఈ సినిమాను సెప్టెంబ‌ర్ 23న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. ఈ క్రమంలో మేక‌ర్స్ వ‌రుస‌గా అప్‌డేట్‌ల‌ను ప్ర‌క‌టిస్తూ సినిమాపై ఆస‌క్తిని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. తాజాగా మేక‌ర్స్ ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్ డేట్‌ను వెళ్ల‌డించారు.

ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్‌ను సెప్టెంబ‌ర్ 10న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. ఇప్ప‌టికే చిత్ర‌బృందం విడుద‌ల చేసిన పాట‌లు, టీజ‌ర్ సినిమాపై మంచి అంచ‌నాల‌ను క్రియేట్ చేశాయి. షిర్లే సేథియా హీరోయిన్‌గా న‌టించిన ఈ చిత్రానికి మ‌హ‌తి స్వ‌ర సాగ‌ర్ సంగీతాన్ని అందించాడు. ఐరా క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఉషా ముల్పూరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

