Lokesh Kanagaraj | కొత్త నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించిన లోకేష్ కనగరాజ్‌.. పేరు ఏంటో తెలుసా?

November 28, 2023 / 05:14 PM IST

G Squad Production | కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ అంటే టక్కున గుర్తొచ్చే పేరు లోకేష్ కనగరాజ్‌(Lokesh Kanagaraj). ‘మానగరం’ సినిమాతో కెరీర్ ప్రారంభించిన ఇత‌డు ‘ఖైదీ’, ‘మాస్ట‌ర్’, ‘విక్ర‌మ్’, ‘లియో’ సినిమాల‌తో ఇండియ‌న్ ఫిలిం ఇండ‌స్ట్రీకి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్‌లు అందించాడు. ప్ర‌స్తుతం లోకేష్ రజనీకాంత్‌ హీరోగా త‌లైవ 171 ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇదిలా ఉంటే.. ప్రతిభావంతులైన సాంకేతిక నిపుణుల్ని ప్రోత్సహించ‌డానికి లోకేష్ నిర్మాణ రంగంలోకి అడుగుపెడుతున్నాడు. ఈ సంద‌ర్భంగా తాను కొత్త నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ‘జి స్క్వాడ్’ (G Squad ) పేరుతో నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించినట్లు లోకేష్ కనగరాజ్ తన సోషల్ మీడియా పేజీలో ప్రకటించారు.

”నేను 5 చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించిన తర్వాత, కొత్త నిర్మాణ సంస్థ ‘జి స్క్వాడ్’ ని ప్రారంభించడం ఆనందంగా ఉంది, ఈ నిర్మాణ సంస్థ ద్వారా, నా స్నేహితులు, సహాయ దర్శకుల చిత్రాలను ముందుగా నిర్మిస్తాను. ఆ చిత్రాలను చూసి మీరు ఆనందించాలని, మీ ప్రేమ, మద్దతు ఎప్పటిలానే నాపై ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. ఈ బ్యానర్‌లో వ‌చ్చే తొలి ప్రాజెక్టు అప్‌డేట్స్‌ కోసం కొంతకాలం వేచి చూడండి అంటూ లోకేష్ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా రాసుకోచ్చాడు. ఇక ఈ నిర్మాణ సంస్థ లోగో తేలు ఆకారంలో ఉండగా.. లోకేష్ యొక్క LCU యూనివర్స్‌తో ముడిప‌టి ఉన్న‌ట్లు తెలుస్తుంది.

Need all your love and support 🤗❤️@GSquadOffl pic.twitter.com/9NWou59tuE

— Lokesh Kanagaraj (@Dir_Lokesh) November 27, 2023