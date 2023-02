February 13, 2023 / 11:22 AM IST

Sidharth-Kiara Advani reception | బాలీవుడ్‌ ప్రేమజంట కియారాఅద్వాణీ-సిద్ధార్థ్‌ మల్హోత్రా వివాహా బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఫిబ్రవరి 7న జైసల్మేర్‌లోని సూర్యగర్హ్‌ ప్యాలేస్‌లో అంగరంగ వైభవంగా వీళ్ల పెళ్లి జరిగింది. ఇరు కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితులతో పాటు బాలీవుడ్‌లోని పలువురు సినీ సెలబ్రెటీలు వీరి పెళ్లికి హాజరయ్యారు. కాగా ఆదివారం రోజున ఈ ప్రేమజంట గ్రాండ్‌గా రిసెప్షన్‌ నిర్వహించింది. ముంబైలోని సెయింట్ రెజిస్ హోటల్‌లో రిసెప్షన్‌ ఘనంగా జరిగింది. ఈ వెడుకకు బాలీవుడ్‌ సెలబ్రెటీలు తరలి వచ్చారు.

రణవీర్ సింగ్, శిల్పాశెట్టి, కరీనా కపూర్, దిశా పటాని, ఆదిత్య కపూర్, వరుణ్ ధావన్ ఇలా అనేక మంది సెలబ్రిటీలు ఈ వేడుకకు వచ్చారు. ప్రస్తుతం వీళ్లకు సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ‘షేర్షా’ సినిమాతో తొలిసారి ఇద్దరూ కలిసి నటించారు. షూటింగ్‌ సమయంలో ప్రేమలో పడ్డారు. అయితే ఈ విషయాన్ని పెళ్లి సమయం వరకు సీక్రెట్‌గానే ఉంచారు. వీళ్ల డైటింగ్‌పై ఎన్ని రూమర్స్‌ వచ్చిన ఇద్దరూ స్పందించలేదు. ఇక సిద్ధార్థ్‌ ఇటీవలే మిషన్‌ మజ్నుతో ప్రేక్షకులు ముందుకు వచ్చాడు. ప్రస్తుతం యోద అనే సినిమా చేస్తున్నాడు. ఇక భరత్‌ అను నేను సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన కియారా ప్రస్తుతం RC15తో పాటు మరో రెండు సినిమాలు చేస్తుంది.

