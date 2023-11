November 10, 2023 / 04:41 PM IST

Keedaa Cola | పెళ్లి చూపులు (Pelli Choopulu), ఈ నగరానికి ఏమైంది (ENE) చిత్రాల ఫేమ్ తరుణ్ భాస్క‌ర్ (Tharun Bhascker) స్వీయ‌ ద‌ర్శ‌క‌త్వంతో వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం ‘కీడా కోలా’ (Keedaa Cola). బ్రహ్మనందం, చైత‌న్య రావు, రాగ్ మ‌యుర్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు. సరికొత్త క్రైమ్‌ కామెడీ కథాంశంతో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ ద‌గ్గుబాటి రానా సమర్పణలో న‌వంబ‌ర్ 03న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చింది. ఇక ఈ నగరానికి ఏమైంది సినిమా త‌రువాత ఐదేండ్లు గ్యాప్ తీసుకుని తరుణ్ భాస్క‌ర్ ఈ సినిమా తీయ‌గా.. బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద భారీగా వసూళ్లు రాబ‌డుతుంది. తొలిరోజే ఈ సినిమా రూ.6.03 కోట్లు వ‌సుళ్లు సాధిస్తే.. రెండో రోజు కూడా అదే జోరు కొనసాగిస్తూ.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.9.72 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్లను సాధించింది. ఇక ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ కూడా పూర్తి చేసుకుంది.

ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ సైడ్- బీ ఆల్బ‌మ్ విడుద‌ల చేశారు. కీడా కోలా సంబంధించి సైడ్- ఏ ఆల్బ‌మ్ అంటూ మేకర్స్ ఇప్ప‌టికే ఆడియో విడుదల చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోరుకు సంబంధించి సైడ్- బీ అంటూ మ‌రో ఆల్బ‌మ్ విడుద‌ల చేశారు.

Surrender yourselves to these groovy numbers from #KeedaaCola

Side-B Jukebox out now!

▶️ https://t.co/NlOGUdGwtJ

A #VivekSagar Musical 🥁#BlockbusterKeedaaCola in theatres now!

🎟 https://t.co/EOjsaM8LZ2@TharunBhasckerD @RanaDaggubati @saregamasouth pic.twitter.com/YdDuRWE0aM

— VG Sainma (@VGSainma) November 10, 2023