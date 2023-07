Actor Harikanth | కీడా కోలా నటుడు హఠాన్మరణం

July 1, 2023 / 04:41 PM IST

Keeda cola Movie Actor passed away | కీడా కోలా సినిమాలో కీలకపాత్ర పోషించిన హరికాంత్‌ మృతిచెందాడు. శనివారం ఉదయం గుండెపోటు రావడంతో హరికాంత్‌ హఠాన్మరణం చెందాడు. ఆయన వయస్సు 33 సంవత్సరాలు మాత్రమే. హరికాంత్‌ మృతిపట్ల పలువురు టాలీవుడ్‌ సెలబ్రెటీలు సంతాపం తెలియజేస్తున్నారు. థియేటర్‌ ఆర్టిస్టుగా కెరీర్‌ ప్రారంభించిన హరికాంత్‌ కొన్ని సినిమాల్లో మెరిసాడు.

తరుణ్ భాస్కర్‌ కీడా కోలా సినిమాలో ఓ పాత్ర కోసం హరికాంత్‌ను తీసుకున్నాడు. రెండో రోజుల క్రితమే ఈ టీజర్‌ రిలీజై మంచి స్పందన తెచ్చుకుంది. టీజర్‌లో హరికాంత్‌ను కూడా చూపించారు. టీజర్‌లో గన్‌ పట్టుకుని హరికాంత్‌ షూట్‌ చేస్తున్నట్లు కనిపించాడు. ఇలా సినిమా రిలీజ్‌కు సిద్ధమవుతుండగానే హరికాంత్‌ మృతిచెందడం బాధాకరం.

A hardworking theater artist turned actor (Keeda Cola & other films) 33-year old Harikanth passed away today in the early hours due to cardiac arrest. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/6FbP9sjwwE

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) July 1, 2023