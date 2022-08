August 22, 2022 / 08:40 PM IST

టాలీవుడ్ హీరో నిఖిల్ సిద్దార్థ్, కేర‌ళ కుట్టి అనుప‌మ ప‌ర‌మేశ్వ‌ర‌న్ కాంబినేష‌న్ లో వ‌చ్చిన మిస్ట‌రీ థ్రిల్ల‌ర్‌ కార్తికేయ‌ 2 (Karthikeya 2). చందూ మొండేటి (Chandoo Mondeti) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం ఆగ‌స్టు 13న గ్రాండ్‌గా విడుద‌లైంది. మొద‌ట హిందీలో అతి త‌క్కువ థియేట‌ర్ల‌లో విడుద‌లైన కార్తికేయ 2కు మంచి స్పంద‌న రావ‌డ‌మే కాకుండా థియేట‌ర్ల సంఖ్య పెంచాల‌ని కూడా నార్తిండియా ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విజ్ఞ‌ప్తులు వ‌చ్చాయి. దీంతో మేక‌ర్స్‌ కార్తికేయ 2ను వెయ్యికిపైగా థియేట‌ర్ల‌లో విడుద‌ల చేశారు.

ఇక క‌లెక్ష‌న్ల విష‌యంలో ఓపెనింగ్ డే నుంచి రోజురోజుకీ బాలీవుడ్ బాక్సాపీస్‌ను షేక్ చేస్తూ..త‌న రేంజ్ ఏంటో చూపిస్తోంది కార్తికేయ 2. కార్తికేయ మొద‌టి వారం వ‌రల్డ్ వైడ్‌గా రూ.48 కోట్లు రాబ‌ట్టిన‌ట్టు ట్రేడ్ స‌ర్కిల్ టాక్‌…కాగా రెండో వారానికి అంద‌రినీ స‌ర్‌ప్రైజ్ చేస్తూ కేవ‌లం హిందీ వెర్ష‌న్ లోనే రూ.15 కోట్లు వ‌సూళ్లు చేసిన‌ట్టు ట్రేడ్ పండితుల అంచ‌నా. కార్తికేయ నిర్మాత‌ల‌కు కాసుల వ‌ర్షం కురిపిస్తోంద‌ని తాజాగా బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చిన ఫిగ‌ర్ చెప్పేస్తుంది.

కార్తికేయ 2 బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోలు అమీర్ ఖాన్, అక్ష‌య్ కుమార్‌ న‌టించిన భారీ చిత్రాలు లాల్ సింగ్ చ‌డ్డా (Laal Singh Chaddha), ర‌క్షా బంధ‌న్ (Raksha Bandhan)ల‌ను సైతం వెన‌క్కి నెట్టేసి ఈ వ‌సూళ్లు రాబ‌ట్ట‌డం ఇండియ‌న్ బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మ‌రోసారి తెలుగు సినిమా స‌త్తా ఏంటో తెలియ‌జేస్తుందన‌డంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్‌, టీజీ విశ్వ‌ప్ర‌సాద్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఆదిత్య‌మీన‌న్‌, అనుప‌మ్ ఖేర్ కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు.

ట్రేడ్ అన‌లిస్ట్ త‌ర‌ణ్ ఆద‌ర్శ్ ప్రకారం బాక్సాపీస్ క‌లెక్ష‌న్ల వివ‌రాలు..

#Karthikeya2 is a one-horse race… *Weekend 2* biz [₹ 9.57 cr] is much, much higher than the entire *Week 1* [₹ 5.75 cr] biz, which is unheard of in today's times… REMARKABLE… [Week 2] Fri 2.46 cr, Sat 3.04 cr, Sun 4.07 cr. Total: ₹ 15.32 cr. #India biz. HINDI version. pic.twitter.com/ubLzT6pGh0

