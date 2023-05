May 19, 2023 / 01:09 PM IST

Tiger Nageshwara Rao Movie Latest Update | మాస్‌ రాజ రవితేజ లైనప్‌లో అందరినీ ఎక్కువ ఎగ్‌జైట్‌మెంట్‌కు గురి చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్‌ ‘టైగర్‌ నాగేశ్వరరావు’. ఇండియ‌న్ రాబిడ్ హుడ్‌గా పిలవ‌బ‌డే గ‌జ‌దొంగ టైగ‌ర్ నాగేశ్వరరావు జీవిత క‌థ అధారంగా ఈ సినిమా తెర‌కెక్కుతుంది. 70,80 ద‌శ‌కాల్లో నాగేశ్వర‌రావు ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో భారీ ఎత్తున దొంగ‌త‌నాలు, దోపిడీలు చేస్తూ పోలీసుల‌కు చిక్కకుండా త‌ప్పించుకునే వాడు. ఇలాంటి గ‌జ‌దొంగ క‌థ బ‌యోపిక్‌గా తెర‌కెక్కతుండటంతో ప్రేక్షకుల‌లో తీవ్ర ఆసక్తి నెల‌కొంది. పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో రిలీజ్‌ కాబోతున్న ఈ సినిమాకు ‘కిట్టు ఉన్నాడు జాగ్రత్త’ ఫేం వంశీకృష్ణ ద‌ర్శక‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు.

ఇటీవలే షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులలో బిజీగా ఉంది. ఇక ఈ సినిమాను దసరా కానుకగా అక్టోబర్‌ 20న దింపుతున్నట్లు మేకర్స్ ఇదివరకే ప్రకటించారు. దాంతో ఇప్పటి నుంచి ప్రమోషన్‌లు గట్రా చేసి సినిమాపై మంచి హైప్‌ తీసుకురావాలని మేకర్స్‌ పక్కా ప్రణాళికను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఇక తాజాగా మేకర్స్‌ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరో క్రేజీ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించింది. ఈ సినిమా ఫస్ట్‌లుక్, మోషన్‌ పోస్టర్‌ను మే 24న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు చిత్రబృందం ఇటీవలే ప్రకటించింది. కాగా మోషన్‌ పోస్టర్‌లో రవితేజ పాత్రను పరిచయం చేయడానికి ఇతర భాషల స్టార్‌లను రంగంలోకి దింపారు.

ఇక హీరో పాత్రను పరిచయం చేయడానికి మలయాళంలో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌, కన్నడలో శివ రాజ్‌కుమార్‌లు తమ వాయిస్‌లను అందిస్తున్నట్లు ఇటీవలే వెల్లడించారు. కాగా తమిళంలో కార్తి వాయిస్‌ ఓవర్‌ ఇవ్వనున్నట్లు మేకర్స్‌ తాజాగా వెల్లడించారు. ఈ మేరకు కార్తి డబ్బింగ్ చెబుతున్న వీడియోను చిత్రబృందం అభిమానులతో పంచుకుంది. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్ ఆర్ట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. జీవి ప్రకాష్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. రేణుదేశాయ్‌ కీలకపాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో నుపూర్ సనన్, గాయత్రి భరద్వాజ్‌లు హీరోయిన్‌లుగా నటిస్తున్నారు.

