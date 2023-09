September 8, 2023 / 10:48 AM IST

Kannur Squad Trailer | మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి (Mammootty) జయపజయాలతో సంబంధం లేకుండా వరుస చిత్రాలు చేస్తున్నాడు. ఇటీవల అక్కినేని అఖిల్ నటించిన ‘ఏజెంట్‌’ మూవీలో కీలక పాత్రలో కనిపించాడు మమ్ముట్టి. ప్రస్తుతం ఈ మెగాస్టార్ బజూక (Bazooka)తో పాటు భ్ర‌మ‌యుగం, యాత్ర 2, సినిమాలు చేస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. కాగా ఈ సినిమాలు సెట్స్‌పై ఉండగానే మరో కొత్త సినిమా అప్‌డేట్ ఇచ్చాడు. కన్నూర్ స్క్వాడ్ అనే ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్‌లో న‌టిస్తున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించాడు. ఇప్ప‌టికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రోడ‌క్ష‌న్స్ పనుల్లో బీజిగా ఉంది. ఇదిలా ఉండ‌గా.. ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేశారు.

ట్రైల‌ర్ గ‌మ‌నిస్తే.. కన్నూరు అనే ప్రాంతంలో జరిగిన మిస్టరీ డెత్స్, రాబరీ కేసుల‌కు సంబంధించి దోషులను పట్టుకునే జార్జ్ మార్టిన్ అనే ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఆఫీస‌ర్‌గా మ‌మ్ముట్టి క‌నిపించ‌నున్నాడు. ఇక మమ్ముట్టితో కూడిన స్క్వాడ్ టీం ఈ కేసును ఎలా చేధించింది. ఈ క్రమంలో వారు ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదుర్కొన్నర‌నేది సస్పెన్స్ లో పెడుతూ కట్ చేసినట్రైల‌ర్‌ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతోంది.

సినిమాటోగ్రాఫర్‌ రాబి వర్గీస్‌ రాజ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాను మమ్ముట్టి సొంత బ్యానర్ మమ్ముట్టి కంపెనీ నిర్మిస్తుంది. ఇక ఈ సినిమాలో మమ్ముట్టితో పాటు.. కిషోర్, విజయరాఘవన్, రోనీ డేవిడ్ రాజ్, అజీజ్ నెడుమంగడ్, శబరీష్ వర్మ, శరత్ సభ, సన్నీ వేన్ తదితరులు ఇతర పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

#KannurSquad Official Trailer Out Now

— Mammootty (@mammukka) September 7, 2023