Rishab Shetty | ఒక్క హిట్ రాగానే ఇండస్ట్రీని వదిలేయను.. రిషబ్ శెట్టి పంచ్ ఎవరికి..?

Rishab Shetty | ఒక్క సినిమా హిట్ అవ్వగానే నేను కన్నడ ఇండస్ట్రీని వదిలేయను.. ఇది నాకు అన్నం పెట్టింది.. ఇక్కడే ఉంటాను.. ఇక్కడే సినిమాలు చేస్తాను.. ఒక్క హిట్ వచ్చిందని వేరే వాళ్లలా ఇండస్ట్రీని వదిలేయను.. తాజాగా రిషబ్ శెట్టి చేసిన ఈ కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. అసలు ఎవర్ని ఉద్దేశించి ఈయన ఈ కామెంట్ చేశాడో అర్థం కావట్లేదు. దీని గురించి కన్నడలోనూ బాగానే చర్చ జరుగుతుంది. కాంతార ఛాప్టర్ 1న టీజర్ విడుదల సందర్భంగా ఈయన చేసిన కొన్ని కామెంట్స్ ఇప్పుడు బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. గతంలోనూ రిషబ్ ఇలాంటి కామెంట్స్ చేశాడు. కాంతార హిట్ తర్వాత ఇతర భాషల నుంచి తనకు చాలా ఆఫర్స్ వచ్చాయని.. భారీగా రెమ్యునరేషన్ ఆఫర్ చేసినా కూడా తాను మాత్రం ఇక్కడే ఉండిపోయాను అన్నాడు ఈ హీరో కమ్ డైరెక్టర్. పైగా ఆ మధ్య రష్మిక మందన్న, రిషబ్ మధ్య మాటల యుద్ధం కూడా జరిగింది.

తనను ఆదరించిన ఇండస్ట్రీ గురించి.. తనను పరిచయం చేసిన దర్శకుడి గురించి రష్మిక మందన్న ఎక్కడా చెప్పకపోవడంతో బాగా హర్ట్ అయ్యాడు రిషబ్. ఆమె మొదటి సినిమా కిరిక్ పార్టీని రిషబ్ శెట్టి తెరకెక్కించాడు. ఆ సినిమాతోనే రష్మిక పరిచయమైంది. కానీ ఓ బాలీవుడ్ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కన్నడ సినిమా గురించి అస్సలు మాట్లాడలేదు రష్మిక. దానికితోడు కన్నడ నుంచి ఫేమ్ వచ్చిన తర్వాత.. ఆమె ఇతర ఇండస్ట్రీలకు వెళ్లిపోయింది. ఆ తర్వాత సొంత ఇండస్ట్రీ నుంచి అవకాశాలు వచ్చినా కూడా.. అక్కడ తనను భరించలేరంటూ బయటికి వచ్చేసింది. దాంతో కన్నడిగుల నుంచి ఒకానొక సమయంలో రష్మిక మందన్నపై చాలా వ్యతిరేకత కూడా వచ్చింది. ఇదే సమయంలో రిషబ్ శెట్టి కూడా రష్మికపై ఇన్ డైరెక్ట్ సెటైర్లు వేశాడు. కృతజ్ఞత అనేది మనసులో ఉండాలని.. అది లేనప్పుడు ఎంత చేసినా వేస్ట్ అనేశాడీయన.

“I don’t want to leave the KANNADA Film Industry after delivering one HIT like others”.

Proud ಕನ್ನಡಿಗ @shetty_rishab 💛❤️pic.twitter.com/VQVNpE9pBu

