February 21, 2023 / 12:45 PM IST

Kangana Ranaut | బీటౌన్‌లో ఫైర్ బ్రాండ్‌గా గుర్తింపు పొందిన నటి కంగనా రనౌత్ (Kangana Ranaut). ఎప్పుడూ ఏదో ఒక టాపిక్‌పై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేస్తూ నెట్టింట వార్తల్లో నిలుస్తుంటుంది. తాజాగా దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డుల (Dadasaheb Phalke International film festival awards 2023) కేటాయింపులో నిర్వాహకులు పక్షపాతంతో వ్యవహరించారని కంగన (Kangana Ranaut) మండిపడ్డారు.

ముంబైలో సోమవారం రాత్రి దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డుల కార్యక్రమం (Dadasaheb Phalke International film festival awards 2023) జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్తమ నటి, బెస్ట్‌ యాక్టర్‌ కేటగిరీల్లో ఆలియాభట్ (Alia Bhatt )‌, రణబీర్‌ కపూర్‌ (Ranbir Kapoor)లకు అవార్డులు వరించాయి. దీనిపై కంగన ట్విట్టర్‌ ద్వారా స్పందించారు. నెపోటిజం వల్లే ఆలియా-రణబీర్‌కు అవార్డులు దక్కాయని విమర్శించారు. అవార్డులు పొందే అర్హత వీరికే ఉందంటూ ఓ జాబితాను ట్విట్టర్ లో ఆమె పంచుకున్నారు.

‘బాలీవుడ్‌ను నెపోటిజం వదలడంలేదు. అవార్డులు కూడా బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉన్నవారికే ఇస్తున్నారు. నెపో మాఫియా (nepo mafia) కారణంగా మిగతా వారికి అన్యాయం జరుగుతోంది. అర్హులకు అవార్డులు, అవకాశాలు అందట్లేదు. ఈ ఏడాది దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డులు అందుకునే అర్హత వీరికే ఉంది’ అంటూ ఓ జాబితాను (derserving winners) తన ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేశారు.

Awards season is here and nepo mafia is at it again, snatching all awards from the deserving talent. Here’s a list of some of those who displayed volcanic artistic brilliance and owned 2022.

Best Actor -Rishab Shetty ( Kantara)

Best Actress-Mrunal Thakur ( Sita Ramam)

(Cont)

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 21, 2023