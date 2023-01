January 30, 2023 / 05:37 PM IST

తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు పెద్దగా పరిచయం అక్కర్లేని యాక్టర్‌ రాఘ‌వా లారెన్స్ (Raghava Lawrence). ఈ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ కమ్‌ హీరో ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం చంద్రముఖి 2 (Chandramukhi 2). టాలెంటెడ్ బ్యూటీ కంగనా రనౌత్ (Kangana Ranaut) ఈ చిత్రంలో కీ రోల్‌లో నటిస్తోంది. చాలా రోజుల తర్వాత ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించిందీ బాలీవుడ్ క్వీన్‌.

కంగనా ప్రస్తుతం చంద్రముఖి 2 క్లైమాక్స్ సాంగ్‌ కోసం రిహార్సల్స్ లో ఫుల్‌ బిజీగా ఉంది. కళా మాస్టర్‌ జీ పర్యవేక్షణలో పాట కోసం రిహార్సల్స్ చేస్తున్న సమయంలో దిగిన స్టిల్‌ను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్‌ చేసింది కంగనా. పీ వాసు డైరెక్షన్‌లో గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డు విన్నర్‌ ఎంఎం కీరవాణి కంపోజ్‌ చేసిన పాటలో నటిస్తుండటం గౌరవంగా భావిస్తున్నానని క్యాప్షన్‌ ఇచ్చింది కంగనా రనౌత్‌.

చంద్రముఖిలో వచ్చే వారాయి సాంగ్‌ తమిళ వెర్షన్‌తోపాటు విడుదలైన అన్ని భాషల్లో ఏ స్థాయిలో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసిందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. మరి సీక్వెల్‌లో రాబోయే క్లైమాక్స్ సాంగ్‌ ఈ సారి ఎలాంటి రికార్డులు క్రియేట్‌ చేయబోతుందోనని అప్పుడే చర్చించుకోవడం మొదలుపెట్టారు మూవీ లవర్స్‌.

లైకా ప్రొడ‌క్షన్స్ భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన పోస్టర్లు నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తూ.. సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెంచేస్తున్నాయి. చంద్రముఖి 2లో లెజెండ‌రీ కమెడియ‌న్ వడివేలు కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

రిహార్సల్స్‌ లో కంగనారనౌత్‌..

Started climax song rehearsals for Chandramukhi 2 with Kala master ji…

Song is composed by Golden Globe winner Shri M.M Keeravani ji

Directed by legendary Shri P. Vasu ji…

Such an honour 🙏 pic.twitter.com/RgPXta8a0h

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 29, 2023