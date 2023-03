Ponniyan Selvan-2 | కమల్‌ చేతుల మీదుగా పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌-2 ట్రైలర్‌

March 28, 2023 / 03:05 PM IST

Ponniyan Selvan-2 Trailer | ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత ‘పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌’తో హిట్టందుకున్నాడు లెజెండరీ దర్శకుడు మణిరత్నం. గతేడాది సెప్టెంబర్‌ 30న విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర కాసుల వర్షం కురిపించింది. ఒక్క తమిళంలోనే కాకుండా విడుదలైన ప్రతీ భాషలోనూ డీసెంట్ కలెక్షన్లను రాబట్టింది. ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత మణిరత్నం ఆయన రేంజ్ సినిమా తీశాడని పలువురు ప్రేక్షకులు వెల్లడించారు. అయితే తెలుగులో మాత్రం ఈ సినిమా ఆశించిన స్థాయి విజయం సాధించలేకపోయింది. ఇక ప్రస్తుతం పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌ పార్ట్‌-2 గురించి సినీ ప్రేమికులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నారు.

సమ్మర్‌ కానుకగా రిలీజ్‌ కాబోతున్న ఈ సినిమాకు ఇప్పటి నుంచే ప్రమోషన్‌లు జరుపుతున్నారు. ఇక ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ మార్చి 29న విడుదల కాబోతున్నట్లు చిత్రబృందం ఇటీవలే ప్రకటించింది. కాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను విశ్వనటుడు కమల్‌హాసన్‌ రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు ఇటీవలే మేకర్స్ సోషల్‌ మీడియాలో ప్రకటించారు. తొలి పార్టుకు సంబంధించిన ట్రైలర్‌ను రజనీకాంత్‌తో కలిసి రిలీజ్‌ చేశాడు. ఇక ఈ ట్రైలర్‌ వేడుకను అత్యంత గ్రాండ్‌గా జరపాలని చిత్రబృందం ప్లాన్‌ చేస్తుందట.

పీరియాడిక్‌ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో విక్రమ్‌, కార్తి, జయం రవి, ఐశ్వర్యరాయ్‌, త్రిష వంటి అగ్ర తారలు నటించారు. ఏ.ఆర్ రెహమాన్‌ స్వరాలు సమకూర్చాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన ఆగనందే పాట ఇన్‌స్టాంట్‌గా ఎక్కేసింది. లైకా ప్రొడక్షన్‌ సంస్థ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఏప్రిల్‌ 28న పాన్‌ ఇండియా లెవల్లో రిలీజ్‌ కాబోతుంది.

Are you ready to witness history in the making?#UlagaNayagan @ikamalhaasan sir will grace the #PS2 music and trailer launch!

Nehru Stadium, Chennai at 6PM on 29th March!#CholasAreBack#PonniyinSelvan2 #ManiRatnam @arrahman @madrastalkies_ @LycaProductions @RedGiantMovies_ pic.twitter.com/2PDXx6eA8C

— Lyca Productions (@LycaProductions) March 27, 2023