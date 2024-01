January 11, 2024 / 09:03 PM IST

Kamal haasan | ప్రస్తుతం ఇండియన్ 2తో బిజీగా ఉన్నాడు లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్ (Kamalhaasan). ఈ మూవీ షూటింగ్ దశలో ఉంది. కాగా మరోవైపు మణిరత్నం-కమల్‌ హాసన్‌ కాంబోలో ఓ చిత్రం తెరకెక్కుతున్న విషయం తెలిసిందే. KH234 ప్రాజెక్టుగా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి ‘థగ్‌ లైఫ్‌’ (Thug life) అనే టైటిల్‌ ఖరారు చేశారు.

తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌ను అందించారు మేకర్స్‌. థగ్‌ లైఫ్‌ టీంలోకి కోలీవుడ్ నటి ఐశ్వర్యలక్ష్మిని స్వాగతం పలికారు మేకర్స్‌. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ కొత్త లుక్ షేర్ చేశారు. ఇప్పుడీ లుక్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టులో త్రిష హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్‌ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. థగ్‌ లైఫ్ చిత్రాన్ని కమల్ హాసన్‌-ఉదయనిధి స్టాలిన్ సమర్పణలో రాజ్‌కమల్ ఫిలిం ఇంటర్నేషనల్‌, రెడ్ జియాంట్ మూవీస్‌, మద్రాస్ టాకీస్‌ సంయుక్తంగా నిర్మి్స్తున్నాయి.

ఈ సినిమాకు పలు ఇండస్ట్రీల నుంచి 9 నేషనల్ అవార్డులు అందుకున్న ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ఎడిటర్‌ శ్రీకర్‌ ప్రసాద్‌ పని చేయనుండటంతో అంచనాలు పెరిగిపోతున్నాయి. కమల్‌ హాసన్‌ మరోవైపు హెచ్‌ వినోథ్‌ దర్శకత్వంలో వస్తోన్న KH233లో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని కమల్‌ హాసన్‌ సమర్పణలో హోంబ్యానర్ రాజ్‌కమల్ ఫిలిం ఇంటర్నేషనల్‌పై కమల్‌ హాసన్‌-ఆర్ మహేంద్రన్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. కమల్ హాసన్ దీంతోపాటు ప్రభాస్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న కల్కి 2898 ఏడీలో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

థగ్‌ లైఫ్‌ టీంలోకి ఐశ్వర్యలక్ష్మి..

KH234 క్రేజీ కాంబినేషన్‌ ఇదే..

గన్స్ లోడింగ్‌..

ఇండియన్‌ 2 ఆయుధం..

భాషల వారీగా..

