September 10, 2023 / 12:38 PM IST

Sodara Sodari Manulara | ఆవకాయ్ బిర్యానీ, కలవరమాయే మదిలో, నాట్యం, ‘విరూపాక్ష’ సినిమాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు తెలుగు న‌టుడు క‌మల్ కామరాజు (Kamal Kamaraju). హీరోగా, క్యారెక్ట‌ర్ ఆర్టిస్ట్‌గా మెప్పించిన ఈ యాక్ట‌ర్ తాజాగా న‌టిస్తున్న చిత్రం ‘సోదర సోదరీమణులారా’ (Sodara Sodari Manulara). అపర్ణాదేవి (Aparnadevi) కథానాయికగా న‌టిస్తుంది. రఘుపతి రెడ్డి గుండ ఈ సినిమాతో తెలుగు ఇండ‌స్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం ఇటీవలే చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకుంది. కాగా ఇప్ప‌టికే ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను విడుదల చేసిన చిత్ర బృందం తాజాగా ట్రైల‌ర్‌ను వ‌దిలింది.

ఇక ఈ ట్రైల‌ర్‌లో క్యాబ్ డ్రైవర్ పాత్రలో కమల్ కామరాజు క‌నిపిస్తుండ‌గా.. అనుకోకుండా ఒక మర్డర్ కేసులో ఇరుక్కుంటాడు. ఆ తరువాత అతడు ఎలా బయటపడ్డాడు. అనేది తెలియాలంటే సెప్టెంబర్ 15న సినిమా చూడాల్సిందే. ఇక కమల్ కామరాజు భార్య పాత్రలో అపర్ణా దేవి నటించ‌గా.. కాలకేయుడిగా అలరించిన ప్రభాకర్ ఈ సినిమాలో విలన్ రోల్ చేశారు. పృథ్వీ కీలక పాత్రలో న‌టించాడు.

Playing an auto driver to now playing a cab driver. #SSM is very close to my heart that speaks of very important relevant issue of social justice to the underprivileged.

WATCH the Intriguing Trailer of #SodaraSodariManulara #SSM

⭐Ing @kamalkamaraju @aparnadeviii pic.twitter.com/BzMMVNGzNO

— kamal kamaraju ~k k (@kamalkamaraju) September 10, 2023