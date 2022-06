June 8, 2022 / 06:39 PM IST

విక్ర‌మ్ (Vikram) బాక్సాపీస్ వ‌ద్ద క‌లెక్ష‌న్ల పంట పండిస్తుండ‌టంతో ఫుల్ జోష్ మీదున్నాడు యూనివ‌ర్స‌ల్ హీరో క‌మ‌ల్ హాస‌న్ (Kamal Haasan). ఇప్ప‌టికే త‌న‌కు మంచి స‌క్సెస్ అందించిన స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ లోకేశ్ క‌న‌గ‌రాజ్ (Lokesh Kanagaraj)కు ఖ‌రీదైన కారు బ‌హుమ‌తిగా అందించి..టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలిచాడు క‌మ‌ల్ హాస‌న్‌. ఖ‌రీదైన లెక్స‌స్ సెడాన్ ముందు లోకేశ్‌, క‌మ‌ల్ హాస‌న్ దిగిన ఫొటోలు ఇప్ప‌టికే నెట్టింట్లో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తున్నాయి. తాజాగా క‌మ‌ల్ హాస‌న్ త‌న కోస్టార్ సూర్య (Suriya)కు గిఫ్ట్ ఇచ్చి మ‌రోసారి వార్త‌ల్లో నిలిచాడు.

ఇంత‌కీ సూర్య‌కు ఏ గిఫ్ట్ ఇచ్చాడో తెలుసా..? రోలెక్స్ బ్రాండెడ్‌ వాచ్‌. సూర్య చేతికి రోలెక్స్ వాచ్ పెట్టి..దిగిన స్టిల్ ఇపుడు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది. ఇలాంటి క్ష‌ణం జీవితాన్ని అందంగా మారుస్తుంది.రోలెక్స్ వాచ్ బ‌హుమ‌తిగా ఇచ్చినందుకు ధ‌న్య‌వాదాలు అన్నా..అని సూర్య ట్వీట్ చేశాడు.

ఈ సంద‌ర్భంగా సూర్య‌తో డైరెక్ట‌ర్, క‌మ‌ల్ అండ్ టీం దిగిన ఫొటోలు ఆన్ లైన్‌లో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తున్నాయి. విక్ర‌మ్‌లో సూర్య పోషించిన పాత్ర పేరు కూడా రోలెక్స్ కావ‌డం ఇంట్రెస్టింగ్ విష‌యం. క‌మ‌ల్ హాస‌న్‌ ఇప్ప‌టికే విక్ర‌మ్ సినిమాకు ప‌నిచేసిన అసిస్టెంట్ డైరెక్ట‌ర్లకు 13 అపాచీ బైక్స్ ను అంద‌జేశాడు.

విక్ర‌మ్ జూన్ 3న వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా తెలుగు, త‌మిళంతోపాటు వివిధ‌ భాష‌ల్లో విడుద‌ల‌వ‌గా..త‌మిళ‌నాడుతోపాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మంచి వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌డుతోంది. క‌మ‌ల్ హాస‌న్-మ‌హేంద్ర‌న్ సంయుక్తంగా విక్ర‌మ్ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కించారు. యాక్ష‌న్ థ్రిల్ల‌ర్ జోన‌ర్‌లో తెర‌కెక్కిన విక్ర‌మ్‌లో స్టార్ యాక్ట‌ర్లు విజ‌య్ సేతుప‌తి, ఫ‌హ‌ద్ ఫాసిల్ , సూర్య కీల‌క పాత్ర‌లు పోషించారు.

A moment like this makes life beautiful! Thank you Anna for your #Rolex! @ikamalhaasan pic.twitter.com/uAfAM8bVkM

— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) June 8, 2022