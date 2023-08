Indian 2 | డియర్‌ శంకర్‌ జీ హ్యాపీ బర్త్‌ డే.. నిన్న గేమ్‌ ఛేంజర్‌, నేడు ఇండియన్‌ 2 టీం విషెస్‌

August 17, 2023 / 06:19 PM IST

Indian 2 | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న దర్శకదిగ్గజాల్లో టాప్‌లో ఉంటాడు కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్‌(Shankar). ప్రస్తుతం రెండు భారీ ప్రాజెక్టులు గేమ్‌ ఛేంజర్‌ (Game changer), ఇండియన్ 2 (Indian 2) లతో బిజీగా ఉన్న ఈ టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్‌ నేడు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నాడని తెలిసిందే. ఇప్పటికే గేమ్‌ ఛేంజర్‌ సెట్స్‌లో రాంచరణ్‌ అండ్‌ దిల్ రాజు టీం శంకర్ బర్త్‌ డే వేడుకలు నిర్వహించింది. తాజాగా తమ కెప్టెన్‌కు బర్త్ డే విషెస్‌ చెప్పడానికి ఇండియన్ 2 టీం అంతా ఒక్క చోట చేరింది.

ప్రియమైన శంకర్‌ జీ.. హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.. అంటూ సెట్స్‌లో శంకర్‌తో డిస్కస్ చేస్తున్నపుడు తీసిన స్టిల్‌ను షేర్ చేశాడు కమల్ హాసన్‌ (Kamal Haasan). అనంతరం లైకా ప్రొడక్షన్స్ టీం శంకర్‌తో కేక్‌ కట్‌ చేయించి విషెస్ తెలియజేసింది. ఇప్పుడీ ఫొటోలు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

పాన్ ఇండియా కథాంశంతో కమల్‌ హాసన్‌ టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న ఇండియన్‌ 2లో ఎస్‌జే సూర్య (SJ Suriyah) విలన్‌గా నటిస్తుండగా.. బాబీ సింహా, సిద్దార్థ్‌, ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్‌, స‌ముద్రఖని కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్ పై ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్‌-సుభాస్కరన్‌ నిర్మిస్తున్నారు.

రాంచరణ్‌ టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తోన్న గేమ్‌ ఛేంజర్ షూటింగ్ బేగంపేట్‌కు సమీపంలో కొనసాగుతున్నట్టు ఫిలిం నగర్ సర్కిల్ సమాచారం. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ కియారా అద్వానీ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. రాజోలు బ్యూటీ అంజ‌లి, ఎస్‌జే సూర్య, శ్రీకాంత్‌, స‌ముద్రఖని, న‌వీన్ చంద్ర‌, జ‌య‌రాయ్‌, సునీల్ ఇత‌ర కీల‌క పాత్రలు పోషిస్తుండగా.. బాలీవుడ్ నటుడు హ్యారీ జోష్‌ విలన్‌గా నటిస్తు్న్నాడు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన గేమ్‌ ఛేంజర్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తుంది.

పొలిటిక‌ల్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై దిల్‌ రాజు అత్యంత భారీ బ‌డ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కిస్తున్నారు.

Many more happy returns of this day, Dear Shankar ji. @shankarshanmugh #Indian2 pic.twitter.com/k5AtkuKB4F

— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) August 17, 2023