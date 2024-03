March 25, 2024 / 06:46 PM IST

Kamal Haasan | ఉలగనాయగన్‌ కమల్‌హాసన్ (Kamal Haasan) బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. ఈ స్టార్ యాక్టర్ ఖాతాలో ఇండియన్‌ 2 (Indian 2), థగ్‌ లైఫ్‌, KH233 సినిమాలున్నాయి. అంతేకాదు ప్రభాస్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న కల్కి Kalki 2898 ADలో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు కమల్ హాసన్‌. ఈ సినిమాలన్నీ లైన్‌లో ఉండగానే.. అప్పుడే ఇండియన్‌ 3కి సంబంధించిన వార్తలు కూడా నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తూనే ఉన్నాయి.

సీక్వెల్‌తోపాటే ఇండియన్ 3 షూటింగ్‌ కూడా కొనసాగుతుందని ఇప్పటికే వన్ ఆఫ్‌ ది లీడ్ యాక్టర్ బాబీ సింహా చెప్పాడు. దీంతో ఇండియన్‌ 3పై నెలకొన్న డైలామాకు చెక్‌ పడ్డది. ఇటీవలి ఇంటర్వ్యూలో కమల్ హాసన్‌ ఇండియన్‌ 2, ఇండియన్‌ 3 సినిమాల గురించి ఆసక్తికర అప్‌డేట్ అందించాడు. ఈ రెండు ప్రాజెక్టుల షూటింగ్‌ను పూర్తి చేశాం. ప్రస్తుతం ఇండియన్‌ 2 పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులు కొనసాగుతున్నాయి.

ఇండియన్ 2 పనులు పూర్తయిన వెంటనే వీలైనంత త్వరగా ఇండియన్ 3 పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులు మొదలుపెట్టనున్నట్టు చెప్పాడు. దీంతో కమల్‌ అండ్ శంకర్‌ టీం ఇండియన్ ప్రాంఛైజీ కోసం ఇంత సమయం తీసుకోవడం సరైనదేనని చర్చించుకుంటున్నారు సినీ జనాలు.

ఇండియన్‌ 2లో కాజ‌ల్ అగ‌ర్వాల్ (Kajal Agarwal) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. బాబీ సింహా, సిద్దార్థ్‌, ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్‌, స‌ముద్రఖని ఇత‌ర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్ పై ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్‌-సుభాస్కరన్‌ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఇండియన్ 2 ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది.

Actor #KamalHaasan gifts Panerai Luminor watch worth ₹8.77 lacs to #Indian2 director Shankar. pic.twitter.com/WdU8fHUwtG

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) June 28, 2023

Ulaganayagan #KamalHaasan gifted a watch to director #Shankar after watching rushes of #Indian2 💥

He was very confident that this movie will be a peak of Shankar 🤩🔥 pic.twitter.com/Z9qGFTJJL0

— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) June 28, 2023