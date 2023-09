Devil | గెట్‌ రెడీ.. క‌ల్యాణ్‌రామ్ టీం నుంచి డెవిల్ నయా అప్‌డేట్‌

Devil | నంద‌మూరి క‌ల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri KalyanRam) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న ప్రాజెక్ట్‌ డెవిల్ (Devil - The British Secret Agent). నవీన్ మేడారం డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో సంయుక్తామీనన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. తాజాగా కొత్త అప్‌డేట్ అందించి అభిమానుల్లో జోష్‌ నింపుతోంది కల్యాణ్‌ రామ్‌ టీం.

September 6, 2023 / 03:05 PM IST

Devil | బింబిసార తర్వాత నంద‌మూరి క‌ల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri KalyanRam) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న ప్రాజెక్ట్‌ డెవిల్ (Devil – The British Secret Agent). నవీన్ మేడారం డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్..గ్లింప్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతూ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తున్నాయి.ఈ చిత్రంలో సంయుక్తామీనన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. తాజాగా కొత్త అప్‌డేట్ అందించి అభిమానుల్లో జోష్‌ నింపుతోంది కల్యాణ్‌ రామ్‌ టీం.

డెవిల్ డబ్బింగ్ పనులు అధికారికంగా మొదలయ్యాయి. నందమూరి కల్యాణ్‌ రామ్‌ బ్రిటీష్ రహస్య ఏజెంట్‌గా మనల్ని ఇంప్రెస్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఎక్జయిటింగ్‌ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను ఫీల్ అయ్యేందుకు గెట్‌ రెడీ అంటూ ట్వీట్ చేశారు మేకర్స్‌. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ డైరెక్టర్‌ అండ్ టీం స్క్రిప్ట్‌ చేతిలో పట్టుకొని విడుదల చేసిన స్టిల్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

పీరియాడిక్ స్పై థ్రిల్లర్‌ కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న డెవిల్‌ గ్లింప్స్ వీడియో సినిమాపై సూపర్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. డెవిల్ చిత్రాన్ని దేవాన్ష్‌ నామా సమర్పణలో అభిషేక్ పిక్చర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై అభిషేక్‌ నామా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి శ్రీకాంత్ విస్సా (Srikanth Vissa)కథ, స్క్రీన్‌ ప్లే, డైలాగ్స్ సమకూరుస్తుండగా.. హర్షవర్దన్ రామేశ్వర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

డెవిల్‌ను తమిళనాడులోని లొకేషన్లతోపాటు పలు ప్రాంతాల్లో చిత్రీకరించారు. మేకర్స్ ఇప్పటికే విడుదల చేసిన టైటిల్ అనౌన్స్ మెంట్ టీజర్‌ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కల్యాణ్‌ రామ్‌ ఇదివరకెన్నడూ కనిపించని సరికొత్త అవతార్‌లో డెవిల్‌గా మరోసారి బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేయడం గ్యారంటీ అని గ్లింప్స్ వీడియో చెబుతోంది.

The dubbing for #DevilBritishSecretAgent has officially kicked off, and we couldn’t be more excited! @NANDAMURIKALYAN is all set to enthrall us as a British secret agent. Get ready for an edge-of-your-seat experience! 🕵️‍♂️🔥 #DubbingInProgress #Devil @iamsamyuktha_ @soundar16… pic.twitter.com/x5Il138OPj

— ABHISHEK PICTURES (@AbhishekPicture) September 6, 2023

డెవిల్ గ్లింప్స్..