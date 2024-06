June 27, 2024 / 10:50 AM IST

Kalki 2898 AD | పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్ర‌భాస్ (Prabhas) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన తాజా చిత్రం ‘క‌ల్కి’ (Kalki 2898 AD) ఈ సినిమాకు ఎవ‌డే సుబ్రహ్మణ్యం, మ‌హాన‌టి చిత్రాల ఫేమ్ నాగ్‌ అశ్విన్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. భారీ అంచనాల నడుమ గురువారం ఈ సినిమా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చింది. ఈ సినిమాకు అంతటా పాజిటివ్‌ రెస్పాన్స్‌ రావడంతో భారీ ఓపెనింగ్స్‌ రాబడుతున్నది. దీంతో ప్రభాస్​ ఫ్యాన్స్​తో పాటు ప్రేక్షకులు సైతం ఈ సినిమా చూసేందుకు బారులుతీరున్నారు.

అయితే ఈ సినిమాలో ఉన్న బుజ్జి గురించి ప్ర‌త్యేకంగా చెప్ప‌న‌క్క‌ర్లేదు. విడుద‌లకు ముందుకు బుజ్జి వీడియోను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. అభిమానులకు బిగ్​ సర్​ప్రైజ్​గా నిలిచింది. ఇక మూవీ ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో భాగంగా బుజ్జి ఇండియాలోని అన్ని ప్రాంతాల‌ను చుట్టుకోని వ‌చ్చింది. ఇక ఈ వెహికిల్ చివ‌రిగా హైద‌రాబాద్‌కు వ‌చ్చి చేరింది. నేడు క‌ల్కి విడుద‌ల సంద‌ర్భంగా బుజ్జిని ప్రసాద్స్ మ‌ల్టీప్లెక్స్ నిర్వ‌హాకులు ప్ర‌త్యేక ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌కు ఉంచారు. ఇక బుజ్జిని చూసేందుకు ప్ర‌భాస్ అభిమానుల‌తో పాటు మూవీ ల‌వ‌ర్స్ ప్ర‌సాద్స్ మ‌ల్టీప్లెక్స్‌కు ఎగబ‌డుతున్నారు. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

People back to the cinemas to watch the Blockbuster #Kalki2898AD #Prabhas #Bujji #Kalki2898ADReview pic.twitter.com/xq9ClU32DN

— Aryan (@chinchat09) June 27, 2024